أسعار العملات فى مصر اليوم الأربعاء 1-3-2023 مقابل الجنيه المصري



أسعار العملات أسعار العملات



اليوم الأربعاء 1-3-2023 تبايناً فى سعري الشراء والبيع مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات البنكية، وينشر موقع جريدة «المال» خلال السطور التالية أحدث قائمة لأسعار الصرف لعدد 6 عملات أجنبية وعربية وهي «الدولار الأمريكي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي، والريال السعودي» استنادا لمتوسطات أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن البنك المركزي المصري ووفقاً لجولة بين شاشات التداول اللحظي المنتشرة بفروع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 30.56 جنيه للشراء، 30.66 للبيع.



سعر اليورو اليوم: 32.59 جنيه للشراء، 32.71 للبيع.

قد يعجبك أيضا...

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.83 جنيه للشراء، 36.96 للبيعسعر الريال السعودي اليوم: 8.14 جنيه للشراء، 8.17 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.61 جنيه للشراء، 99.98 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.32 جنيه للشراء، 8.34 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الدولار في البنوك المصريةالبنك التجاري الدولي: 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.البنك المصري الخليجي: 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.البنك الأهلى المصرى: 30.48 جنيه للشراء، 30.58 للبيع.بنك مصر: 30.48 جنيه للشراء، 30.58 للبيع.سعر اليورو في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 32.20 جنيه للشراء، 32.60 للبيع.البنك التجاري الدولي: 32.31 جنيه للشراء، 32.70 للبيع.البنك المصري الخليجي : 32.30 جنيه للشراء، 32.70 للبيع.بنك مصر: 32.20 جنيه للشراء، 32.60 للبيع، وفق أسعارسعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 36.61 جنيه للشراء، 36.96 للبيع.بنك مصر: 36.61 جنيه للشراء، 36.96 للبيع.البنك التجاري الدولي: 36.73 جنيه للشراء، 37.08 جنيه للبيع.البنك المصري الخليجي: 36.72 جنيه للشراء، 37.09 جنيه للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالبنك الأهلى المصري: 8.11 جنيه للشراء، 8.14 للبيع.البنك التجاري الدولي: 8.12 جنيه للشراء،8.17 للبيع.البنك المصري الخليجي : 8.10 جنيه للشراء، 8.17 للبيع.بنك مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.14 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 96.01 جنيه للشراء، 99.67 للبيع.بنك بلوم مصر: 94.70 جنيه للشراء، 99.65 جنيه للبيع.بنك التنمية الصناعية: 95.25 جنيه للشراء، 99.64 جنيه للبيع.بنك مصر: 96.03 جنيه للشراء، 99.67 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 8.30 جنيه للشراء، 8.32 للبيع.بنك الإسكندرية: 8.31 جنيه للشراء، 8.35 جنيه للبيع.بنك مصر: 8.30 جنيه للشراء، 8.32 للبيع.البنك المصري الخليجي: 8.31 جنيه للشراء، 8.35 للبيع، وفق أسعار