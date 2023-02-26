تربح البورصة المصرية 8 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 1مارس ، ،وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 8 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.093تريليون جنيه.



وسجلت تعاملات المصريين نسبة 71.65% من اجمالي تعاملات اليوم بينما سجلت تعاملات العرب نسبة 6.69% وسجلت تعاملات الاجانب نسبة 21.67%





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وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 20291نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 2937نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 20291 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 7555نقطة.فيما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 3059 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4546 نقطة.وتعرف البورصة أو سوق الأوراق المالية، على أنها سوق لكنها تختلف عن غيرها من الأسواق، فهي لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجرى تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.كما ان البورصة سوق له قواعد قانونية وفنية و تحكم أدائه وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.