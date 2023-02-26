تقفز أسعار الذهب 45 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء



أسعار الذهب أسعار الذهب

قفزت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1.4%، نتيجة تراجع الدولار، لكن التوقعات من رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة حدت من مكاسب المعدن الأصفر.



قال فادي كمال، أحد خبراء الذهب ، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 45 جنيهات بالسوق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم، ومقارنة ببداية تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1720 جنيهًا، وسجلت الأوقية مستوى 1836 دولارًا.



أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1966 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1474 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1147 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 13760 جنيهًا.

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وكان جرام الذهب عيار 21 قد افتتح التعاملات اليوم عند مستوى 1675 جنيهًا، بينما واختتم التعاملات عند مستوى 1675 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 14 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1815 دولارًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1830 دولارًا.