تقفز أسعار الذهب 45 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › تقفز أسعار الذهب 45 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

صورة الخبر: أسعار الذهب
أسعار الذهب

قفزت أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بفعل ارتفاع الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 1.4%، نتيجة تراجع الدولار، لكن التوقعات من رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة حدت من مكاسب المعدن الأصفر.

قال فادي كمال، أحد خبراء الذهب ، إن أسعار الذهب ارتفعت بقيمة 45 جنيهات بالسوق المحلية خلال منتصف تعاملات اليوم، ومقارنة ببداية تعاملات اليوم، ليسجل جرام الذهب عيار 21 مستوى 1720 جنيهًا، وسجلت الأوقية مستوى 1836 دولارًا.

أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 1966 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 1474 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1147 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 13760 جنيهًا.

وكان جرام الذهب عيار 21 قد افتتح التعاملات اليوم عند مستوى 1675 جنيهًا، بينما واختتم التعاملات عند مستوى 1675 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 14 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1815 دولارًا، واختتم التعاملات عند مستوى 1830 دولارًا.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تقفز أسعار الذهب 45 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
65882

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager