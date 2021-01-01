الذكاء الاصطناعي يحمل مخاطر خصوصية بسبب القدرة على تجميع البيانات

مع تخوف كثيرين من زيادة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، واحتمالية تطورها دون رقيب أو قواعد تحكم عملها، أصدر المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا في الولايات المتحدة، إطارا جديدا لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي.
ويأتي الإطار الجديد بعدما فشلت المؤسسات التي تستخدم هذه التقنيات في مناقشة بشكل عميق وتفصيلي المبادئ والأخلاقيات التي يجب مراعاتها أثناء استخدام الذكاء الاصطناعي.
ويهدف هذا الإطار إلى تقديم إرشادات وتوصيات عالية المستوى، حول كيفية الحفاظ على نتائج مفيدة للبشرية للذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى جعل المعلومات والخوارزميات صالحة وموثوقة وآمنة ومرنة وخاضعة للمساءلة والشفافية، وقابلة للتفسير ومعززة للخصوصية وعادلة بدون تحيز ضار.
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