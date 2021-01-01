«إيبيكو» ينفث الرماد بروسيا.. وخبراء يتوقعون اقتراب موعد انفجاره

بدأ بركان إيبيكو، بنفث الرماد في روسيا لليوم الثالث على التوالي، وارتفعت ألسنة الدخان في سماء جزر الكوريل، حيث يتوقع الخبراء انفجار الصهارة البركانية قريبا من قاع المخروط البركاني.
انتشر مشهد فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيام مغامرون بالاقتراب من فوهة البركان، بهدف التقاط الصور التذكارية وإلقاء نظرة على المشهد المهيب للبركان.
وتسببت الحرارة المرتفعة الصادرة عن فوهة البركان بذوبان الثلوج حولها كما تظهر مقاطع الفيديو.
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