«إيبيكو» ينفث الرماد بروسيا.. وخبراء يتوقعون اقتراب موعد انفجاره

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صورة الخبر: بركان إيبيكو
بركان إيبيكو

بدأ بركان إيبيكو، بنفث الرماد في روسيا لليوم الثالث على التوالي، وارتفعت ألسنة الدخان في سماء جزر الكوريل، حيث يتوقع الخبراء انفجار الصهارة البركانية قريبا من قاع المخروط البركاني.

انتشر مشهد فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيام مغامرون بالاقتراب من فوهة البركان، بهدف التقاط الصور التذكارية وإلقاء نظرة على المشهد المهيب للبركان.

وتسببت الحرارة المرتفعة الصادرة عن فوهة البركان بذوبان الثلوج حولها كما تظهر مقاطع الفيديو.

وينفث بركان إيبيكو لليوم الثالث كميات هائلة من الرماد والدخان، فوق جزر الكوريل الروسية، ووفقا للخبراء، من المحتمل حدوث ثوران مرتفع جدا للحمم البركانية.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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