أهم الظواهر والأحداث الفلكية لشهر مارس 2023..أبرزها «الاعتدال الربيعي»..

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كشف الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، عن أهم الظواهر والأحداث الفلكية خلال شهر مارس الحالي، ومن أبرزها إحدى عشر إقترانا و البدر والمحاق و الاعتدال الربيعي.



وقال رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، يرجى الوضع في الاعتبار إن جميع مشاهدات الظواهر والأحداث الفلكية تتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.



ولخص تادرس الأحداث الفلكية خلال شهر في عدد من الظواهر هي:

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1 ، 2 مارس - الزهرة والمشترييقترن الكوكبان الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) والمشتري (عملاق المجموعة الشمسية) ويقتربان من بعضهما كثيرا في هذين اليومين حيث نرى هذا المشهد بالعين المجردة في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة إلى أن يغربا بعد ساعتين تقريبا، علما بان المشتري سيكون أعلى الزهرة يوم 1 مارس ، ثم يتبادلان موضعهما فيكون الزهرة أعلى المشتري يوم 2 مارس ، ثم يبدأ التباعد التدريجي بينهما يوم 3 مارس .2 مارس - عطارد وزحليقترن الكوكبان عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس) وزحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) في ذلك اليوم حيث يشرقا معا قبل شروق الشمس مباشرة ، لذا لم نتمكن من رؤيتهما بالعين المجردة إذ يكونا بالقرب من الشمس بالسماء طول النهار ، ثم يغربا قبل غروب الشمس كذلك ، ثم يتبادلان موضعهما يوم 3 مارس ، ويبدأ التباعد التدريجي بينهما يوم 4 مارس .2 ، 3 مارس - القمر وبولوكسبولوكس Pollux هو نجم عملاق برتقالي اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية ، يقترن القمر مع النجم بولوكس في برج الجوزاء (التوأمان) حيث نراهما بالعين المجردة متجاوران في السماء بعد غروب الشمس يوم 2 مارس وحتى بداية غروبهما في الـ 3:50 فجر يوم 3 مارس .7 مارس - إكتمال القمر (بدر شهر شعبان)يظهر قرص القمر بدرا كامل الاستدارة يشرق بعد غروب الشمس مباشرة يوم 7 مارس ويبلغ لمعانه 100 % ويظل بالسماء طول الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.جدير بالذكر ان القمر يبدو لنا بدرا أيضا في الفترة من 5 الى 8 مارس ، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع إدراك النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة في هذه الفترة .يُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم القمر الدودي حيث تبدأ ديدان الأرض في الظهور مجددا في هذا الوقت من العام ، ووقت إكتمال القمر هو أفضل وقت في الشهر لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة .13 ، 14 مارس - القمر وقلب العقربأنتاريس Antares (قلب العقرب) هو نجم عملاق أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض ، وهو ألمع نجم في برج العقرب .يقترن القمر مع النجم أنتاريس ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة باتجاة الشرق بعد منتصف الليل يوم 13 مارس وحتى بزوغ فجر يوم 14 مارس إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس19 مارس - القمر وزحليقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية) ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة في الـ 5:00 صباحا باتجاة الشرق قبل شروق الشمس مباشرة في ذلك اليوم إلى أن يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي .20 مارس - الاعتدال الربيعيتشرق الشمس في هذا اليوم من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما حيث تتعامد أشعة الشمس على خط الاستواء فتتساوي كمية الإشعاع الشمسي على نصفي الكرة الأرضية (الشمالي والجنوبي) والذي ينتج عنه تساوي عدد ساعات الليل والنهار حيث يبلغ كل منها 12 ساعة تقريبا .وتكون الشمس فوق رأسك تماما وقت الظهيرة إذا كنت من سكان خط الاستواء حيث لا يكون لك ظلا على الأرض هناك ، مع ملاحظة أن ذلك اليوم يمثل الاعتدال الخريفي في نصف الكرة الجنوبي21 مارس - القمر الجديد (محاق شهر رمضان) .لن يكون القمر مرئيا في السماء طول الليل في ذلك اليوم حيث يشرق القمر مع الشمس ويغرب معها تماما فيكون وجهه المضيئ مواجها للشمس ووجه المظلم أو ظله مواجها للأرض .وتعتبر هذه الليلة هي أفضل الليالي الليلاء خلال الشهر عموما والتي يفضلها الفلكيون كثيرا حيث يتم رصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة .23 مارس - القمر والمشتري والزهرةيتوسط هلال القمر كوكبي المشتري والزهرة ، ويُرى هذا المشهد بالعين المجردة باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة في هذا اليوم حتى يبدأ غروب المشتري في الـ 7:05 مساءا ، ثم غروب الزهرة في الـ 8:50 مساءا تقريبا .24 مارس - القمر والزهرةيقترن القمر مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) حيث نراهما بالعين المجردة متجاوران في السماء في ذلك اليوم باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حتى بداية غروب المشهد في الـ 8:50 مساءا تقريبا.25 ، 26 مارس - القمر والثريايقترن القمر مع الحشد النجمي الثريا (الأخوات السبعة) حيث نراهما بالعين المجردة متجاوران في السماء باتجاة الغرب بعد غروب الشمس مباشرة حيث يكون القمر أسفل الثريا يوم 25 مارس ، ثم أعلى الثريا يوم 26 مارس .يبدأ غروب هذا المشهد بعد العاشرة مساءا ، الجدير بالذكر أن الحشد النجمي Pleiades (الثريا) هو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية ، والتي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض .ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة ، ولذلك يطلق عليه الأخوات السبعة ، يظهر هذا الحشد كعنقود بجوار نجم الدبران في برج الثور .27 ، 28 مارس - عطارد والمشترييتقارب الكوكبان المشتري وعطارد حيث يكونا متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة باتجاة الغرب في الـ 6:30 مساءا حيث يكون المشتري أعلى عطارد يوم 27 مارس ، ثم يتبادلا وضعيهما فيكون عطارد أعلى المشتري يوم 28 مارس .يبدأ غروب هذا المشهد في الـ 8:50 مساءا تقريبا ، ثم يبدأ الكوكبان في التباعد التدريجي من يوم 29 مارس .28 مارس - القمر والمريخيقترن القمر مع كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) ، ويمكن مشاهدة هذا الإقتران بالعين المجردة بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل في ذلك اليوم ، حيث نراهما متجاوران في السماء حتى بداية غروب المشهد بعد منتصف الليل تقريبا .30 مارس - القمر وبولوكس (للمرة الثانية )يقترن القمر مع النجم بولوكس في برج الجوزاء (التوأمان) حيث نراهما بالعين المجردة متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة وعند دخول الليل حتى بداية غروبهما بعد الثانية صباحا من فجر اليوم التالي .