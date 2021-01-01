تويتر يعود للعمل مرة أخرى بعد انقطاع دام 3 ساعات..

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صورة الخبر: تويتر
تويتر

عاد موقع التغريدات TWITTER للعمل مرة أخرى بعد ظهر اليوم، عقب انقطاع للخدمة دام ثلاث ساعات ترك آلاف المستخدمين غير قادرين على رؤية التغريدات

ووفقًا لـ Down Detector الذي تراقب حالات فشل وانقطاع موارد الإنترنت الشائعة، بدأت المشكلات TWITTER في الساعة 10:17 بتوقيت جرينتش (05:17 بالتوقيت الشرقي) والمستخدمين المتأثرين في جميع أنحاء العالم.

اشتكى المستخدمون من عدم تمكنهم من رؤية تغريداتهم، تم تسجيل أكثر من 5000 شكوى في ذروة انقطاع الخدمة ولكن بحلول الساعة 13:20 بتوقيت جرينتش (08:20 بالتوقيت الشرقي) يبدو أن المشكلة قد تم حلها ، على الرغم من أن سبب ذلك لا يزال غير واضح.

يأتي ذلك بعد أيام فقط من قيام تويتر بتسريح 200 موظف آخرين ، حوالي 10 في المائة من القوة العاملة المتبقية

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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