تعلن الأرصاد طقس الأسبوع: أتربة وشبورة ورياح نشطة

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، لمدة 6 أيام قادمة بداية من الأربعاء 1 مارس و حتى الاثنين 6 مارس 2023.



وأوضح خبراء الأرصاد أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد و مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية و بارد ليلا على أغلب الأنحاء.



وعن حالة الطقس اليوم الأربعاء: تظهر اليوم أتربة عالقة نهارا على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

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وعن الظواهر الجوية المصاحبة لطقس الخميس:تنتشر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.ويوجد نشاط في حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.وافاد خبراء الهيئة إنه اعتبارا من يوم الجمعة المقبل يوجد انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.وعن الظواهر الجوية المصاحبة لطقس الجمعة والسبت والأحد :تنتشر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد إلى جانب نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد.وعن الظواهر الجوية المصاحبة لطقس الاثنين :تنشط حركة الرياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.