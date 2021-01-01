تراجع سوق الهواتف القابلة للطى فى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022



الهواتف القابلة للطى الهواتف القابلة للطى

تخلق الهواتف الذكية القابلة للطي ضجة حول الصناعة، حيث تدخل المزيد من العلامات التجارية الآن في هذا القطاع، حيث تعمل Samsung وMotorola في سوق الهواتف القابلة للطى لبعض الوقت الآن.



ووفقًا لتقرير صادر عن محلل العرض روس يونغ، مستشار سلسلة التوريد (DSCC)، انخفضت شحنات الهواتف الذكية القابلة للطي بنسبة 48? مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 وانخفضت بنسبة 26? مقارنة بالربع الرابع من عام 2021. بين أكتوبر وديسمبر 2022 تم شحن 3.1 مليون هاتف قابل للطي.



ومع ذلك، شهد قطاع الأجهزة القابلة للطي قفزة هائلة خلال العام، حيث ارتفع إجمالي الشحنات في عام 2022 بنسبة 62? إلى 12.9 مليون وحدة، على الرغم من التراجع في الربع الرابع. وأشار التقرير أيضًا إلى أن "سلسلة iPhone 14 وتدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية" هي أسباب التراجع.



واحتفظت Samsung بمركزها الأول بحصة سوقية بلغت 83?، بانخفاض عن 86? في الربع السابق، وفي الربع الرابع من عام 2021، استحوذت Samsung على ما يقرب من 96? من السوق في المساحة القابلة للطي بعد الكشف عن Galaxy Z Fold 4 وFlip 4 خلال الربع الثالث من عام 2022.



ويتوقع التقرير أن شحنات الهواتف الذكية القابلة للطي خلال الربع الأول من عام 2023 قد تشهد انخفاضًا بنسبة 3? على أساس سنوي. ومع ذلك ، من المتوقع أن يعود النمو في الربع الثاني من عام 2023 إذا كشفت علامات تجارية مثل Google وغيرها عن نماذجها القابلة للطى.