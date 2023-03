تعلم كيفية استخدام ميزة البحث المرئى عن الصور على أيفون

أيفون أيفون

توفر هواتف أيفون للمستخدمين ميزة Visual Lookup ، والتى تمكنهم من البحث عن معلومات حول الكائنات الموجودة في تطبيق الصور والتطبيقات المضمنة الأخرى مثل Safari، والرسائل، والبريد، حيث يمكنه التعرف على النباتات والحيوانات الأليفة والمعالم الشهيرة والكتب والتماثيل والفن ويوفر المعلومات ذات الصلة مثل صور الويب المماثلة وخرائط المعالم والمواقع المقترحة من Siri ومقتطفات المعرفة.



ويمكن لـ أيفون SE (الجيل الثاني والإصدارات الأحدث)، وأيفون XR، وأيفون XS، وأيفون XS Max، وسلسلة أيفون 11، وسلسلة أيفون 12، وسلسلة أيفون 13، وسلسلة أيفون 14 تشغيل البحث المرئي، حيث إنه لاستخدام Visual Look Up على جهاز أيفون الخاص بك يجب أن يعمل على iOS 15 أو أحدث.



ويتوفر البحث المرئي أيضًا لأجهزة iPad، ويجب أن يعمل الجهاز بنظام iPadOS 15.1 أو إصدار أحدث، كما أن الميزة مدعومة من قبل iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الثالث) أو أحدث، وiPad Pro مقاس 11 بوصة (جميع الطرز)، وiPad Air (الجيل الثالث) أو أحدث، و iPad (الجيل الثامن) أو أحدث، و iPad mini (الجيل الخامس) أو لاحقا.



كيفية استخدام البحث المرئي على أيفون وiPad

- لاستخدام Visual Lookup على جهاز أيفون وiPad افتح تطبيق الصور، ثم حدد الصورة.

- ابحث الآن عن الرمز الذي يشبه رمز المعلومات ولكن مع بريق. يشير هذا إلى أن معلومات البحث المرئي متاحة للصورة.

- بعد ذلك اسحب لأعلى أو انقر فوق أيقونة البحث المرئي للكشف عن أيقونة على الصورة، والتي ستختلف تبعًا للصورة. على سبيل المثال ، ستظهر أيقونة ورقة لصورة نبات وأيقونة طباعة مخلب للحيوان.

- أخيرًا، انقر فوق الرمز الموجود في الصورة لعرض النتائج.



بالإضافة إلى تطبيق الصور يمكن أيضًا استخدام Visual Look Up على Safari، وللقيام بذلك، اضغط لفترة طويلة على الصورة ، وانتظر القائمة السياقية وحدد بحث، ويمكن استخدام هذه العملية نفسها للصور المعروضة على البريد.

يمكن لميزة البحث المرئي أيضًا تحديد الكائنات التي يمكن التعرف عليها في الصور المرسلة إليك في تطبيق الرسائل.

ولاستخدام هذه الميزة ، افتح الرسائل، وحدد صورة ، ثم ادخل إلى وضع ملء الشاشة. أخيرًا ، انقر فوق أيقونة البحث المرئي الموجودة على شريط الأدوات أسفل الشاشة.