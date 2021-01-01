يحدث تويتر سياسة الكلام العنيف على منصته وتحظر رغبات الأذى.. اعرف التفاصيل

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يقوم Twitter مرة أخرى بتشديد قواعده حول ما يُسمح للمستخدمين بقوله على المنصة، وقدمت الشركة سياسة "الكلام العنيف" المحدثة ، والتى تحتوى على بعض الإضافات البارزة مقارنة بالإصدارات السابقة من القواعد، وفقا لتقرير engadget.



وقواعد السياسة الجديدة تحظر على المستخدمين التعبير عن "رغبات الأذى" ومشاعر مماثلة، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر الأمل في وفاة الآخرين أو المعاناة من الأمراض أو الحوادث المأساوية أو التعرض لعواقب ضارة جسدية أخرى".



ويعد هذا انعكاسًا لسياسة Twitter السابقة، التى تنص صراحةً على أن "البيانات التي تعبر عن رغبة أو أمل في تعرض شخص ما لضرر جسدى" لا تتعارض مع قواعد الشركة.



وكانت سياسة تويتر السابقة تقول أن التصريحات التي تعبر عن رغبة أو أمل في تعرض شخص ما لضرر جسدى ، أو توجيه تهديدات غامضة أو غير مباشرة ، أو اتخاذ إجراءات تهديدية، من غير المرجح أن تسبب إصابة خطيرة أو دائمة ولا يمكن اتخاذ إجراءات بشأنها بموجب هذه السياسة ، وفقًا لـ Wayback Machine.



وهذا التغيير ليس الإضافة الوحيدة لسياسة تويتر، ولكن قواعد تويتر الموجودة الآن تحمى بشكل صريح "البنية التحتية الضرورية للأنشطة اليومية أو المدنية أو التجارية" من تهديدات الضرر من القواعد.



ولا يجوز لك التهديد بإلحاق الأذى الجسدي بالآخرين ، والذي يتضمن على سبيل المثال لا الحصر، التهديد بالقتل أو التعذيب ، أو الاعتداء الجنسي، أو إيذاء شخص ما بطريقة أخرى، ويشمل ذلك أيضًا التهديد بإلحاق الضرر بمنازل المدنيين وملاجئهم ، أو البنية التحتية الضرورية للأنشطة اليومية أو المدنية أو التجارية.



وقد لا تبدو هذه تغييرات مثيرة للإعجاب بشكل خاص ، لكنها ملحوظة نظرًا لتصريحات Elon Musk السابقة حول كيفية التعامل مع الكلام على Twitter قبل توليه رئاسة الشركة ، وصرح الرئيس التنفيذي لشركة Tesla أن تفضيله هو السماح بكل الكلام القانوني فقط.



كما أنها ليست المرة الأولى التي تصبح فيها قواعد Twitter أكثر تقييدًا منذ سيطرة ماسك، وتغيرت قواعد الشركة حول doxxing بعد نفض الغبار عن حسابelonjet (المعلق الآن) ، والذي شارك مكان وجود طائرة ماسك الخاصة.



ولم يشرح موقع تويتر أسبابه المنطقية للتغييرات ، لكنه أشار في سلسلة تغريداته إلى أنه قد يعلق حسابات مخالفة للقواعد أو يجبرها على حذف التغريدات المعنية، ولم يعد لدى الشركة فريق اتصالات للرد على طلبات التعليق.

