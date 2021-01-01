تعرف لماذا ترغب منظمات الفضاء فى تحديد وقت مرجعى وجدولة البعثات الخاصة بالقمر ؟

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كان هناك اهتمام متجدد بالقمر ، والآن بعد أن اقتربنا من إعادة ترسيخ موطئ قدم على الجسم السماوي، وقامت وكالات الفضاء والشركات الخاصة حول العالم بجدولة بعثاتها القمرية الخاصة بها خلال السنوات القادمة ، وسيكون من الصعب للغاية التنسيق مع بعضها البعض عند استخدام مناطق زمنية مختلفة.



وخلال اجتماع في مركز تكنولوجيا ESTEC التابع لوكالة الفضاء الأوروبية في هولندا العام الماضي ، تحدثت منظمات الفضاء عن "أهمية وإلحاح تحديد وقت مرجعي مشترك للقمر." وفي إعلان جديد ، قال مهندس أنظمة الملاحة في وكالة الفضاء الأوروبية بيترو جيوردانو "يجري الآن بذل جهد دولي مشترك لتحقيق ذلك، وفقا لتقرير engadget.





وفي الوقت الحالي ، لا تزال مؤسسات الفضاء المختلفة تستخدم مناطقها الزمنية الخاصة بها لأجهزة الكرونومتر الخاصة بها وأنظمة الاتصالات ثنائية الاتجاه الخاصة بها، وقالت وكالة الفضاء الأوروبية إن القيام بذلك "لن يكون مستدامًا" في العصر الجديد لاستكشاف القمر، وستقوم البعثات من دول مختلفة بإجراء ملاحظات مشتركة ، وقد يتعين عليهم التواصل مع بعضهم البعض حتى لو لم يكونوا يعملون معًا بشكل مباشر إذا كانوا على القمر في نفس الوقت.





ولن يكون تحديد الوقت القمري والاحتفاظ به أمرًا سهلاً ، وسيأتي مع مجموعة فريدة من التحديات. كما تلاحظ وكالة الفضاء الأوروبية حيث "تتطلب الملاحة الدقيقة ضبطًا صارمًا للوقت" ، وهذا هو السبب في أن أحد الموضوعات التي سيتعين على المجموعة الدولية لمنظمات الفضاء مناقشتها هو ما إذا كان ينبغي أن تكون هناك منظمة واحدة مسؤولة عن الحفاظ على المنطقة الزمنية للقمر. علاوة على ذلك ، سيتعين عليهم أن يقرروا ما إذا كانوا سيبقون وقت القمر متزامنًا مع الأرض أم لا ، لأن الساعات على القمر تعمل بشكل أسرع بناءً على موقع القمر الصناعي. في حين أن لديهم الكثير من العوامل التي يجب مراعاتها ، فإن كل ما توصلوا إليه يجب أن يكون عمليًا لرواد الفضاء الذين يدورون أو يخطوون على سطح القمر في النهاية.





وقال برنهارد هوفينباخ ، عضو في فريق إدارة ضوء القمر التابع لوكالة الفضاء الأوروبية (ESA): "سيكون هذا تحديًا كبيرًا على سطح كوكب حيث يبلغ طول كل يوم في المنطقة الاستوائية 29.5 يومًا ، بما في ذلك ليالي القمر المتجمدة لمدة أسبوعين. ، مع وجود دائرة زرقاء صغيرة على الأرض بأكملها في السماء المظلمة، ولكن بعد أن أنشأنا نظامًا لوقت العمل للقمر ، يمكننا المضي قدمًا في فعل الشيء نفسه بالنسبة لوجهات كوكبية أخرى "