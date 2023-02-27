تكشف طبيبة علامات نقص الفيتامين D في الجسم

أعلنت الدكتورة اوليسيا سافيليفا أن التعب السريع وهشاشة الأظافر تشير إلى نقص فيتامين D في الجسم.
وتشير الدكتورة في حديث لصحيفة "إزفيستيا" إلى أن فيتامين D يساهم في العديد من العمليات المهمة الجارية في الجسم، وهو مسؤول عن استقرار المزاج والصحة الجيدة.
وتقول: "فيتامين D هو سيكوستيرويد (مركب كيميائي) أساسي قابل للذوبان في الدهون ويمكن إنتاجه في الجسم عند التعرض لأشعة الشمس أو مع الأطعمة. هذا الفيتامين مسؤول عن تنظيم التمثيل الغذائي للمعادن في الجسم ودعم منظومة المناعة، وضروري لنمو وصحة العظام وعمل القلب والأوعية الدموية ولتخفيض الالتهابات وكذلك لعمل الغدة الدرقية والتخثر الطبيعي للدم. وأخيرا يوفر استقرار المزاج وحالة صحية جيدة".
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