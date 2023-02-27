حماقة طيار تنقذه من مأزق خطير في الجو

تمكن أحد طياري شركة "جيت بلو"، أن ينقذ طائرته من التحطم، بعدما فوجئ بأخرى تقلع دون حصولها على أوامر الإقلاع بمطار "لوغان" في مدينة بوسطن الأميركية.
واضطر الطيار للمناورة في الجو والصعود مجددا، بعد إقلاع طائرة تتبع لشركة "ليرجيت" على الرغم من قيام غرفة المراقبة بتوجيهها للانتظار حتى تهبط طائرة "جيت بلو".
الحادث الذي كادت تكون نتائجه كارثية، هو الأحدث في سلسلة مقلقة من الحوادث المتعلقة بالطائرات التجارية.
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