يعلن وزير الزراعة السبت انطلاق حملة تحصين المواشى ضد الحمى القلاعية



السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، انطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية السبت القادم 4 مارس بجميع محافظات الجمهورية وتشمل تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.







أكد وزير الزراعة أن الحملة تتم من خلال لجان ثابتة ومتحركة ومن بيت لبيت ونناشد المربيين بضرورة التعاون مع لجان التحصين حفاظًا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة كما يناشدهم بضرورة التأمين على مواشيهم لأن هذا هو الطريق الأمثل لتعويضهم فى حالة نفوق الحيوان أو سرقته.

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ومن ناحيته قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تم توفير كافة اللقاحات المطلوبة واتخاذ الإجراءات والتجهيزات لبدء وانجاز أعمال حملة التحصين على أكمل وجه فى جميع أنحاء الجمهورية.وسيتم من خلال تكثيف الحملات الإرشادية قبل وأثناء عملية التحصين لتعريف المربين بالمرض وضرورة التحصين لوقاية المواشى مع استخدام الوسائل الإرشادية لتوعية المربين بأهمية التحصين واستخدام البوسترات فى أماكن ظاهرة لمربى الماشية واستخدام الوحدات الصوتية للإعلان عن تواجد لجان التحصين بالإضافة إلى التعاون مع الإدارات والوحدات المحلية والمساجد والكنائس فى توصيل الرسائل الارشادية للمربين.وأضاف أنه خلال الحملة سوف يتم تعريف المربين بأهمية ترقيم وتسجيل الثروة الحيوانية ووجود بطاقة تسجيل لكل حيوان موضح بها الامراض التى تعرض لها والتحصينات التى تلقاها وتعريف المربين بأهمية التامين على مواشيهم من خلال صندوق التأمين على الثروة الحيوانية.