التعليم تعلن .. بدأ فتح باب التقديم للمدارس الرسمية الدولية

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2024/2023، وذلك من يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023 حتى يوم السبت الموافق 1 أبريل 2023.



خطوات التقديم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS)

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن الآن التقديم التقديم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2024/2023 من خلال الخطوات التالية:



الدخول على شروط الإلتحاق (ENROLLMENT CONDITIONS) عن طريق QR Code الخاص بها.

الدخول علي لينك التقديم من QR code الخاص بالفرع المراد التقديم به.

ملء البيانات المطلوبة.

