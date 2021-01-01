التعليم تعلن .. بدأ فتح باب التقديم للمدارس الرسمية الدولية

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صورة الخبر: المدارس الرسمية الدولية
المدارس الرسمية الدولية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2024/2023، وذلك من يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023 حتى يوم السبت الموافق 1 أبريل 2023.

خطوات التقديم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS)
وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه يمكن الآن التقديم التقديم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2024/2023 من خلال الخطوات التالية:

الدخول على شروط الإلتحاق (ENROLLMENT CONDITIONS) عن طريق QR Code الخاص بها.
الدخول علي لينك التقديم من QR code الخاص بالفرع المراد التقديم به.
ملء البيانات المطلوبة.

المصدر: elbalad

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