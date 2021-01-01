فيديو .. مواجهات بين المحتجين على الإصلاح القضائي والشرطة في إسرائيل

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › فيديو .. مواجهات بين المحتجين على الإصلاح القضائي والشرطة في إسرائيل

صورة الخبر: المظاهرات التي تشهدها إسرائيل اليوم
المظاهرات التي تشهدها إسرائيل اليوم

أفادت مراسلة RT بأن المظاهرات التي تشهدها إسرائيل اليوم احتجاجا على الإصلاح القضائي تحولت إلى مواجهات مع الشرطة، وتخللها إحراق للإطارات وإغلاق للطرق في بئر السبع.

وكتبت صحيفة "The Times of Israel" أن إسرائيل ستشهد اليوم الأربعاء العديد من المظاهرات ومسيرات الاحتجاج بالإضافة إلى الإضرابات المؤقتة في مختلف المؤسسات والمصانع والمدارس، مضيفة أن منظمي الاحتجاجات وعدوا بتعليق حركة المرور في أهم الطرق السريعة والشوارع.

ونقلت الصحيفة عن منظمي الاحتجاجات قولهم: "لن تصبح إسرائيل دولة ديكتاتورية، هذا ما يفهمه ملايين الناس الذين خرجوا إلى الشوارع خلال الأسابيع الثمانية الماضية - ونحن ننتقل الآن إلى أعمال مباشرة... سنقوض النظام العام في مواجهة الحكومة التي تحاول تقويض النظام الديمقراطي. وسيخرج عشرات الآلاف للمشاركة في احتجاجات في جميع أنحاء البلاد لوقف الانقلاب الذي لا يحظى بدعم الشعب".

https://arabic.rt.com/world/1439153-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88/

المصدر: RT

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فيديو .. مواجهات بين المحتجين على الإصلاح القضائي والشرطة في إسرائيل

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
35011

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager