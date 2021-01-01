فيديو .. مواجهات بين المحتجين على الإصلاح القضائي والشرطة في إسرائيل



المظاهرات التي تشهدها إسرائيل اليوم المظاهرات التي تشهدها إسرائيل اليوم

أفادت مراسلة RT بأن المظاهرات التي تشهدها إسرائيل اليوم احتجاجا على الإصلاح القضائي تحولت إلى مواجهات مع الشرطة، وتخللها إحراق للإطارات وإغلاق للطرق في بئر السبع.



وكتبت صحيفة "The Times of Israel" أن إسرائيل ستشهد اليوم الأربعاء العديد من المظاهرات ومسيرات الاحتجاج بالإضافة إلى الإضرابات المؤقتة في مختلف المؤسسات والمصانع والمدارس، مضيفة أن منظمي الاحتجاجات وعدوا بتعليق حركة المرور في أهم الطرق السريعة والشوارع.



ونقلت الصحيفة عن منظمي الاحتجاجات قولهم: "لن تصبح إسرائيل دولة ديكتاتورية، هذا ما يفهمه ملايين الناس الذين خرجوا إلى الشوارع خلال الأسابيع الثمانية الماضية - ونحن ننتقل الآن إلى أعمال مباشرة... سنقوض النظام العام في مواجهة الحكومة التي تحاول تقويض النظام الديمقراطي. وسيخرج عشرات الآلاف للمشاركة في احتجاجات في جميع أنحاء البلاد لوقف الانقلاب الذي لا يحظى بدعم الشعب".

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