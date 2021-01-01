بعد محاولة اغتياله .. أول تصريح من وزير الأمن القومي الإسرائيلي



وزير الأمن القومي الإسرائيلي وزير الأمن القومي الإسرائيلي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، نقلا عن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، قائلا: "محاولة الاغتيال لن تمنعني من ممارسة سياسة أمنية يمينية وقوية".







وكانت قد أفادت القناة الـ13 العبرية، اليوم الثلاثاء، بأن الشرطة الإسرائيلية أحبطت محاولة لاغتيال وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير.

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وكشف تحقيق شرطة الاحتلال أن المشتبه به خطط لسرقة لوحات سيارات الشرطة حتى يتمكن من الاقتراب من بن جفير والتقى بأشخاص قدموا له أموالا للمساعدة في خطته.وعلى جانب آخر، كشف موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبري عن وجود "خلافات داخل حكومة إسرائيل بين أعضاء حزبي الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن جفير الذي يشغل وزير الأمن القومي في حكومة تل ابيب وذلك تزامنا مع اجتماع العقبة الهادف لخفض التوتر في الأراضي الفلسطينية ووقف الإجراءات الأحادية التي تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.وقال الصحيفة العبرية: إن بن جفير تلقى مكالمات هاتفية من مسؤولي الليكود ومسؤولين آخرين، طلبوا منه الموافقة على تأجيل التصويت المخطط له في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع اليوم على قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينيين".وأضافت الصحيفة، أن طلب حزب الليكود جاء بهدف خفض حالة التوتر وعدم تمرير قوانين تفجر الوضع قبل رمضان المبارك".