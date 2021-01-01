تفاصيل .. بنات عين شمس تهدد طالبات بالحرمان من الامتحان النهائي



كلية البنات جامعة عين شمس كلية البنات جامعة عين شمس

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس إنذار الطالبات الاتى أسمائهن بالحرمان من حضور الامتحان النهائى فى مادة المقال بالفرفة الرابعة انجليزى عام وانتساب لتغيبهم 3 محاضرات .



وقررت الكلية هذا القرار بناءاً علي المادة رقم 4والتي تنص علي التالي :



تلتزم الطالبة بحضور 75% علي الاقل من الدروس العملية والنظرية لكل مقرر دراسي ولا تحتسب منها اي اجازات وتحرم الطالبة من دخول امتحان المقرر كلما قلت نسبة الحضو ر عن هذه النسبة بقرار مجلس الكلية بناء علي تقرير مكتوب من استاذ المادة يعتمده مجلس القسم بعد أن توجه للطالبة 3 انذرات ويوقف قيد الطالبة اذا انقطعت عن الدراسة بسب مرضي او غيره من الاسباب المقبولة بناء علي شهادات موثقة تبرر سب الانقطاع ويكون ايقاب القيد يقرار من مجلس الكلية .

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ونظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس، ، قافلة تنموية شاملة إلى قرية عرب القميعى بالصف بمحافظة الجيزة.جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبرئاسة الدكتورة أميرة يوسف، عميد الكلية، والدكتورة هبة بركات، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.وضمت القافلة نخبة متميزة وكوادر من أعضاء هيئة التدريس بالكلية في تخصصات متعددة، وشارك أطباء من كلية الطب في تخصصات الرمد، والباطنة، والعظام، وأنف وأذن، وجلدية، والأطفال، بجانب عيادات الصحة الإنجابية وطب الأسرة، وتم صرف العلاج المجاني المتبرع به العديد من شركات الأدوية بمعرفة طلبة وطالبات من كلية الصيدلة، لكي تساهم في تخفيف الأعباء على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا.