تفاصيل .. بنات عين شمس تهدد طالبات بالحرمان من الامتحان النهائي

أعلنت كلية البنات جامعة عين شمس إنذار الطالبات الاتى أسمائهن بالحرمان من حضور الامتحان النهائى فى مادة المقال بالفرفة الرابعة انجليزى عام وانتساب لتغيبهم 3 محاضرات .
وقررت الكلية هذا القرار بناءاً علي المادة رقم 4والتي تنص علي التالي :
تلتزم الطالبة بحضور 75% علي الاقل من الدروس العملية والنظرية لكل مقرر دراسي ولا تحتسب منها اي اجازات وتحرم الطالبة من دخول امتحان المقرر كلما قلت نسبة الحضو ر عن هذه النسبة بقرار مجلس الكلية بناء علي تقرير مكتوب من استاذ المادة يعتمده مجلس القسم بعد أن توجه للطالبة 3 انذرات ويوقف قيد الطالبة اذا انقطعت عن الدراسة بسب مرضي او غيره من الاسباب المقبولة بناء علي شهادات موثقة تبرر سب الانقطاع ويكون ايقاب القيد يقرار من مجلس الكلية .
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