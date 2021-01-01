جامعة عين شمس تعلن .. مواعيد بدء امتحانات الميدتيرم

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قال الدكتور حسام طنطاوي عميد كلية الآثار جامعة عين شمس إن الفصل الدراسي الثاني يسير بصورة طبيعة ومنتظمة وسط إجراءات احترازية مشددة، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.







وأوضح الدكتور حسام طنطاوي أن امتحانات المدتيرم بكلية الآثار سوف تبدأ في الشهر القادم حيث يجرى اختبار الطلاب وفقـًا للجدول التي سوف تعلن علي الصفحة الرسمية للكلية.

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وكشف الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، موعد انطلاق امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني ولذلك بعد الانتهاء من أول 3 أسابيع في الدراسة.وأكد الدكتور أحمد جلال خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن الدراسة تسير بصورة منتظمة وبشكل طبيعي للغاية داخل القاعات والمعامل وسط إجراءات احترازية مشددة ووقائية، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.وأشار الدكتور أحمد جلال إلي أن موعد امتحانات الميدتيرم سوف تكون خلال الشهر القادم وبالتحديد في الأسبوع السادس من الفصل الدراسي الثاني، لافتا أن الامتحانات ستكون داخل الكلية حضورياً.