خناقة سيد عبد الحفيظ وإداري الداخلية | فيديو

شهدت مبارة النادي الأهلي أمام الداخلية اشتباكات لفظية بين سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأحمر و إداري فريق الداخلية خلال اللقاء الذي جمع بينهم ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الممتاز .
ودخل سيد عبدالحفيظ الي ملعب المباراة للإعتراض علي بعض القرارات التحكيمية ثم توجه إداري الداخلية ليعترض علي قوله لتبدأ اشتباكات لفظية بين الثنائي المتنافس .
وسقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز.
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