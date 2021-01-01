لتفتيح الرقبة الداكنة .. قناع الحمص والقهوة



قناع الحمص والقهوة قناع الحمص والقهوة

تفتيح الرقبة من الأمور التى تهتم بها الفتيات كثيرا لإكمال جمال البشرة ونضارتها، فالرقبة مكملة للوجه والمظهر العام، لذا تهتم الفتيات بالعناية بها.



والرقبة الداكنة اللون من الأمور التى تزعج الفتيات كثيرا لأنها تؤثر بشكل سلبى على مظهر الوجه، إذا تبحث الفتيات دائما عن أفضل الوصفات الطبيعية لتفتيح الرقبة.



وصفة طبيعية لتفتيح الرقبة الداكنة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية لتفتيح الرقبة الداكنة.

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المكونات:ملعقة حمص مطحونملعقة بنملعقة زباديعصير نصف ليمونةالطريقة:-نحضر المكونات ونضعها فى بولة ونخلطهم جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.-نفرد الخليط على الرقبة ونتركه لمدة 20 دقيقة.-ثم نغسل الرقبة بعدها بالماء الفاتر.-نكرر القناع مرة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.طرق العناية بالبشرةوللعناية بالبشرة، يجب اتباع بعض النصائح التالية:-ليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.- وداعًا لاتساخ البشرةأهم شيء هو تنظيف بشرتك فى الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.قناع الحمص والقهوة لتفتيح الرقبة الداكنة، فيتو- تقشير بشرتك بنعومةيجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة فى التقشير البابايا، والأناناس.– التونر:وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثى عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.- سوبر سيرومخطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.- اثنين من المرطباتلا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلا، والواقي من الشمس نهارا، خاصة إن كان جلدك حساسًا.- قوة الاستحمامالاستحمام ليس مجرد وسيلة للنظافة، فلتستخدمي "شاور" يحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي، التي يمكن أن تساعد على تقشير، وترطيب الجلد.-مرطب بعد الحمام.الترطيب بعد الاستحمام يساعد على منع جفاف الجلد ويمكن أن يحسن ملمسه.وينصح باستخدام مرطبات تحتوي على شجرة الشاي، وعشب الليمون، وزيت الجوجوبا وزبدة الشيا.وتعتبر أفضل طريقة للعناية بالبشرة هى الاهتمام بغسلها يوميا بالغسول المناسب لطبيعة البشرة، مع ترطيبها أيضا بمركبات مناسبة لنوع البشرة من حيث إذا كانت دهنية أو جافة أو مختلطة، ويفضل غسل البشرة مرة صباحا وأخرى مساء وبعد العودة إلى المنزل لتخليصها من أى أتربة عالقة بمسامها، وترطيبها عقب غسلها وتجفيفها مباشرة.