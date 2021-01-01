طرق العلاج .. أعراض التهاب البروستاتا وأسبابه

أعراض التهاب البروستاتا، من المشاكل التي يعاني منها بعض الرجال، والبروستاتا هي ذلك العضو الذي يقع تحت المثانة مباشرة، وهي جزء من الجهاز التناسلي الذكري، والبروستاتا عبارة عن غدة بحجم حبة الجوز، وتفرز هذه الغدة مجموعة من السوائل، وإحدى أهم وظائفها هي إفراز السائل المنوي، وأعراض التهاب البروستاتا من المشاكل الصحية المزعجة التي يمكن اكتشافها، ومرض البروستاتا من الأمراض التي يظن الكثيرون أن السبب في الإصابة به هو الإفراط فى ممارسة العلاقة الجنسية، على الرغم من أنه قد يكون السبب عدوى، أو العديد من الأسباب الأخرى..
أنواع التهاب البروستاتا
ويوضح الدكتور محمد عبد المنعم أستاذ أمراض الجلدية والتناسلية والذكورة، أن هناك عدة أنواع من التهاب البروستاتا، وتحديدا هي أربعة أنواع، وهي: التهاب البروستاتا المزمن، والتهاب البروستاتا الجرثومي الحاد، والتهاب البروستاتا الجرثومي المزمن، والتهاب البروستاتا عديم الأعراض.
أسباب التهاب البروستاتا
ويؤكد الدكتور محمد أن ممارسة الجنس بشراهة قد يحدث التهابًا في هذه الغدة، وعلاجه يكون بالتوقف عن العلاقة الزوجية لمدة من 7 إلى 10 أيام مع جلسات كهرباء، دون تدليك.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!