طرق العلاج .. أعراض التهاب البروستاتا وأسبابه



التهاب البروستاتا التهاب البروستاتا

أعراض التهاب البروستاتا، من المشاكل التي يعاني منها بعض الرجال، والبروستاتا هي ذلك العضو الذي يقع تحت المثانة مباشرة، وهي جزء من الجهاز التناسلي الذكري، والبروستاتا عبارة عن غدة بحجم حبة الجوز، وتفرز هذه الغدة مجموعة من السوائل، وإحدى أهم وظائفها هي إفراز السائل المنوي، وأعراض التهاب البروستاتا من المشاكل الصحية المزعجة التي يمكن اكتشافها، ومرض البروستاتا من الأمراض التي يظن الكثيرون أن السبب في الإصابة به هو الإفراط فى ممارسة العلاقة الجنسية، على الرغم من أنه قد يكون السبب عدوى، أو العديد من الأسباب الأخرى..



أنواع التهاب البروستاتا

ويوضح الدكتور محمد عبد المنعم أستاذ أمراض الجلدية والتناسلية والذكورة، أن هناك عدة أنواع من التهاب البروستاتا، وتحديدا هي أربعة أنواع، وهي: التهاب البروستاتا المزمن، والتهاب البروستاتا الجرثومي الحاد، والتهاب البروستاتا الجرثومي المزمن، والتهاب البروستاتا عديم الأعراض.



أسباب التهاب البروستاتا

ويؤكد الدكتور محمد أن ممارسة الجنس بشراهة قد يحدث التهابًا في هذه الغدة، وعلاجه يكون بالتوقف عن العلاقة الزوجية لمدة من 7 إلى 10 أيام مع جلسات كهرباء، دون تدليك.

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وأوضح الدكتور محمد أن الأكثر انتشارًا هو التهاب البروستاتا الناتج عن ممارسة العلاقة الجنسية على فترات متباعدة، وهو الناتج عن احتقان البروستاتا، وعند زوال الاحتقان تزول كل الأعراض.أعراض التهاب البروستاتاوعن أعراض التهاب البروستاتا، يشير الدكتور محمد أنها تتمثل في خروج إفرازات بيضاء فى الصباح الباكر، كما يسبب ألمًا فى المنطقة حول الشرج، وفى نهاية مجرى البول عند التبول أو التبرز، وأحيانًا يكون هناك صديد يخرج من مجرى البول عند تدليك الغدة، وإذا ثبت وجود صديد يكون العلاج بالتدليك مع جلسات الكهرباء.علاج التهاب البروستاتاأما عن طرق العلاج فأشار دكتور محمد، إلى أنه عندما يتم عمل الجلسات والتدليك تتحسن الحالة، وتعود الرغبة الجنسية لطبيعتها، ويجب تشجيع المريض لممارسة العلاقة، وسيزول الألم بالتدريج مع العلاقة، بالإضافة إلى تناول المضادات الحيوية المناسبة للحالة.وينصح أستاذ أمراض الجلدية والتناسلية والذكورة بعدم تناول التوابل والمشروبات الكحولية أثناء العلاج، مع الانتظام في ممارسة العلاقة الجنسية، وعدم ممارستها عندما يكون هناك صديد ناتج عن الالتهابات؛ لأن ذلك يصيب الزوجة بالتهابات المهبل، إلا إذا استخدم الزوج الواقي الذكرى لحمايتها من الإصابة بالالتهابات.