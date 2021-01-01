

فوائد البابونج فوائد البابونج

فوائد البابونج، للصحة عديدة ومذهلة، فتناول كوب يومي من البابونج يمكنه أن يحميك من العديد من الأمراض، والمشاكل الصحية، إلى جانب أن من أهم فوائد البابونج أنه مسكن للآلام، وعلى رأسها الصداع بأنواعه، فيعد البابونج من المشروبات العشبية المفيدة للجسم بشكل مذهل، ويعرف البابونج ايضا باسم الكاموميل، وفوائد البابونج عديدة، فيمكنه للبانونج أن يعالج العديد من الأمراض، فقد أثبتت الكثير من الدراسات العلمية، أن فوائد البابونج كمشروب دافئ عديدة، فهو مفيد لمختلف أجهزة الجسم، ويحمي من الكثير من الأمراض، كما أنه مسكن جيد للآلام، وتناوله بانتظام ينظم حركة المعدة، ويريح الجهاز الهضمي.



فوائد تناول شاي البابونج

البابونج مشروب صحي

تؤكد دكتورة بريانا اليوت استشاري التغذية، أن فوائد البابونج تتمثل في كونه يحتوي على العديد من مضادات الاكسدة، والفيتامينات والمعادن، ويمكن الاستفادة من فوائد البابونج، من خلال الانتظام في شرب شاي البابونج، والذي تستعرض فوائده في التقرير التالي:



يساعد على النوم الجيد ويعالج الارق

يحتوي البابونج على مضادات الأكسدة التي تعزز النوم العميق، وقد ثبت أن شرب شاي البابونج يوميا ليلا يحسن نوعية النوم بشكل عام.

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البابونج الأفضل للجهاز الهضمييقي شاي البابونج من الإسهال وقرحة المعدة والغثيان والغازات، ويرجع ذلك على الأرجح إلى آثاره المضادة للالتهابات، لذلك فهو الأفضل للجهاز الهضمي.علاج عسر الهضمتناول الشاي المضاف له البابونج أو النعناع من الوسائل المفيدة للقضاء على عسر الهضم، ويحسن عملية الهضم بشكل عام.علاج آلام المفاصليساعد شاي البابونج على علاج آلام المفاصل، كما أنه يقي من الإصابة بمرض هشاشة العظام.البابونج يقلل من الخلايا السرطانيةيحتوي البابونج على العنصر النشط "أبيجينين"، والذي يساعد في منع تكاثر الخلايا السرطانية.مهديء للأعصابيحتوي البابونج على بعض المواد التي تحفز عمل الأحماض الأمينية في الدماغ، والتي تعمل كمهديء للأعصاب.مضاد للالتهاباتيحتوي البابونج على مواد ألفا-بيسابولد وماتريسين، والتي تعمل كمضاد للالتهابات.علاج الكحةيتكون مشروب البابونج من زهور البابونج، وهو يشفي من الكحة والتهاب الشعب الهوائية، ومفيد أيضا في القضاء على التهاب الحلق أو التهاب الفم.فوائد البابونج للنساءتفتيح البشرةتساعد هذه الأعشاب المجففة على تفتيح البشرة، اغلي البابونج المجفف بالماء، ثم اتركيه ليبرد، اضيفي ماء الورد وضعيه على بشرتك، واتركيه ليجف، ثم اغسلي وجهك بالماء البارد، وكرري هذا الماسك كل ثلاثة أيام، وسترين نتائج فعالة.يخفف آلام الدورة الشهريةشاي البابونج مفيد كمضاد للتشنجات والتقلصات المصاحبة للدورة الشهرية.يساعد في انقاص الوزنتناول شاي البابونج بانتظام يقلل من السعرات الحرارية.البابونج يحمي من الأمراض المزمنةالوقاية من مرض السكرييخفض البابونج مستوى السكر في الدم، ويجدد مخازن الجليكوجين، مما يقلل من احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع 2 على المدى الطويل.علاج الصداع النصفيشاي البابونج له تأثير كبير في شعورك بالاسترخاء، وهو يستخدم منذ قرون في تهدئة ومكافحة الصداع النصفي الشديد.حماية القلبيعتبر البابونج مصدرًا كبيرًا لمضادات الأكسدة، وبالتحديد “الفلافون” التي تلعب دورًا فكبيرا ي تحسين صحة القلب.