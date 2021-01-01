بالقشدة البلدي .. طريقة عمل الرز المعمر



الرز المعمر الرز المعمر

طريقة عمل الرز المعمر، الأرز المعمر، من الأطباق المصرية الشهيرة التى كانت تقدم فى الأرياف ومدن الصعيد، وهو عبارة عن أرز فى الفرن بالقشدة البلدى أو الشوربة.



وطريقة عمل الرز المعمر، سهلة ومتنوعة حيث يمكن تحضيرها بطرق مختلفة وإضافات عديدة من اللحوم، وهو طيب المذاق ويسهل تحضيره.



وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل الأرز المعمر.

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مكونات عمل الأرز المعمر:كوب ونصف أرز مصرىكيلو لبن حليب5 ملاعق كبيرة قشدة2 ملعقة كبيرة زبدرشة ملحطريقة عمل الرز المعمر:- نغسل الأرز جيدًا، ثم نضعه فى صينية فرن ونفرده جيدًا بالتساوى.- ثم نصب عليه اللبن الحليب، ونضيف لهم الزبد والقشدة والملح.- ثم نشعل الفرن ونتركه يسخن.- بعدها نضع الصينية على عين البوتجاز، حتى يغلى اللبن ونقلب جيدًا.- ثم نعيد تنظيم حبات الأرز فى الصينية حتى تكون الصينية بعد النضج متساوية.- ثم ندخل صينية الأرز الفرن، حتى تمام النضج واحمرار الوجه.- ثم نقطع الأرز ونضعه فى أطباق التقديم، ويقدم ساخنا، بجانب صينية البطاطس والملوخية والفراخ أو اللحم.ولعمل الأرز المعمر الحادق بالشوربة.مكونات الأرز المعمر الحادق بالشوربة:كوب ونصف أرز مصرى2 كوب لبن حليب2 كوب شوربة دجاج أو لحم ويفضل أن تكون شوربة دسمة ومتبلة2 ملعقة زبد2 ملعقة قشدةرشة ملحطريقة عمل الأرز المعمر الحادق بالشوربة:- نغسل الأرز جيدًا، ثم نضعه فى صينية فرن ونفرده جيدًا بالتساوى.- ثم نصب عليه اللبن الحليب والشوربة، ونضيف لهم الزبد والقشدة والملح.- ثم نشعل الفرن ونتركه يسخن.- بعدها نضع الصينية على عين البوتوجاز، حتى يغلى اللبن ونقلب جيدًا.- ثم نعيد تنظيم حبات الأرز فى الصينية حتى تكون الصينية بعد النضج متساوية.- ثم ندخل صينية الأرز الفرن، حتى تمام النضج واحمرار الوجه.- ثم نقطع الأرز ونضعه فى أطباق التقديم، ويقدم ساخنا.طريقة عمل الرز المعمر الحلوويسهل على ربات البيوت تقديم الارز المعمر الحلو أيضا، وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الارز المعمر الحلو:مكونات الأرز المعمر الحلو:أرز مصرى أبيض مغسوللبنكريمة لبانىزبدسكرملحفواكه مجففةزبيبمكسراتطريقة عمل الأرز المعمر الحلو:- يحمص الأرز مع زبد فى طاسة ساخنة حتى يغلف من كل الجهات.- يضاف إليه السكر والمكسرات والفواكه المجففة ويقلب جيدا مع رشة ملح.- يوضع اللبن على النار حتى يسخن تماما.- يرفع الطاجن فى الفرن حتى يسخن ثم يضاف إليه الأرز واللبن الساخن والكريمة.- يدخل الفرن حتى ينضج تماما ويقدم بعدها.