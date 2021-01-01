لمرضى السكري .. أعرف فوائد المورينجا متعددة



المورينجا المورينجا

فوائد المورينجا، قد لا يعلمها الكثيرون، لأن المورينجا هو نوع من الاشجار القديمة المنتشرة في آسيا وافريقيا، والمورينجا نبات من النباتات غير المعروفة في الوطن العربي، حتى مدة قريبة، إلا أنه بدأ في الانتشار في الآونة الأخيرة، وتداول الحديث عن فوائد المورينجا، وتأثيرها في علاج العديد من الامراض.



ويؤكد دكتور أتلي ارنرسون استشاري التغذية العلاجية، أن من أهم فوائد المورينجا أنه غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن، ومضادات الأكسدة القوية، والمركبات النباتية النشطة، وهو ما يستعرضه في السطور التالية.





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المورينجا غنية بالفيتامينات والمعادنالمورينجا هي شجرة كبيرة إلى حد ما، وموطنها شمال الهند، ويتم تناول جميع أجزاء الشجرة، كما تستخدم كمكون من مكونات الأدوية العشبية التقليدية.وتعتبر أوراق المورينجا مصدرًا ممتازًا للعديد من الفيتامينات والمعادن، فكوب واحد من الأوراق الطازجة المفرومة (21 جرام) يحتوي على ما يلي:البروتين: 2 جرامفيتامين ب 6: 19?فيتامين ج: 12?الحديد: 11?الريبوفلافين (ب 2): 11?فيتامين أ (من بيتا كاروتين): 9?المغنيسيوم: 8?المورينجا غنية بمضادات الأكسدةالمورينجا غنية بمضادات الأكسدة المختلفة، بما في ذلك الكيرسيتين وحمض الكلوروجينيك، فيمكن أن يزيد مسحوق أوراق المورينجا من مستويات مضادات الأكسدة في الدم.المورينجا تخفض مستويات السكر في الدمنبات المورينجا يساعد مرضى السكري في خفض مستويات السكر في الدم،ومن المثير للاهتمام أن العديد من الدراسات أظهرت أن المورينجا أوليفيرا قد تساعد في خفض مستويات السكر في الدم.المورينجا يقلل من الالتهابالالتهاب هو استجابة الجسم الطبيعية للعدوى أو الإصابة.والعديد من الدراسات أثبتت أن المورينجا لها خصائص مضادة للالتهابات.المورينجا تخفض الكوليسترولارتبط ارتفاع الكوليسترول بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.وأظهرت كل الدراسات أن المورينجا تخفض مستويات الكوليسترول بالجسم، مما قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.المورينجا يحمي من تسمم الزرنيخيعد تلوث الطعام والماء بالزرنيخ مشكلة في أجزاء كثيرة من العالم، وقد تحتوي أنواع معينة من الأرز على مستويات عالية من الزرنيخ، وقد يؤدي التعرض طويل الأمد لمستويات عالية من الزرنيخ إلى مشاكل صحية بمرور الوقت.على سبيل المثال؛ ربطت الدراسات الطبية بين التعرض طويل الأمد للزرنيخ، وزيادة خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب.