بخطوات بسيطة .. طريقة عمل الكرواسون



طريقة عمل الكرواسون طريقة عمل الكرواسون

طريقة عمل الكرواسون، من طرق المعجنات الفرنسية الشهيرة والمميزة، والتي يعشقها الكبار والصغار، ومن المعروف أن لها العديد من الخطوات، والأسرار لنجاحها، ولكن بعد الغلاء الملحوظ في أسعار السلع، وبشكل خاص المعجنات، بدأت تبحث الكثير من ستات البيوت عن طريقة عمل الكرواسون، الذي يصنع بشكل احترافي على الطريقة الفرنسية الأصلية، لتقدمه لأفراد أسرتها.







طريقة عمل الكرواسون الوصفة الأصلية

ولكن الشيف نورا سيد خبيرة الطهي تقدم طريقة عمل الكرواسون بالجبنة، بالوصفة الفرنسية الأصلية لعمل ألذ كرواسون، حتى يمكن لكل ست بيت، حتى يمكنها أن تصنعه بنفسها لأفراد أسرتها.

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مقادير عمل الكرواسونكيلو دقيق450 مل ماء مثلج20 جرام خميرة40 جرام حليب باودر40 جرام سكر5 جرامات ملح5 جرامات محسن خبز100 جرام زبدة مكعبات2 بيضةجبنة للحشو400 جرام زبدة على شكل بلوك مربع ( توضع الزبدة فى كيس وتفرد بالنشابة او المردانة اوrolling pin(سائل تلميع ( صفار بيضه ومعلقتين حليب وقليل من النسكافية)خطوات عمل الكرواسونيخلط الدقيق والحليب الباودر والسكر والملح والخميرة ومكعبات الزبدة ومحسن الخبز.ثم يضاف بعد ذلك البيض، ثم بعد ذلك يضاف الماء بالتدريج حتى يكتمل العجن، وتصبح لدينا عجينة ملساء ومتماسكة.تغطى العجينة وتوضع بالثلاجة لمدة نصف ساعة حتى تستريح.تفرد العجينة، ثم توضع الزبدة فى المنتصف ونطبق العجينة على الزبدة على هيئة ظرف وتفرد بحذر حتى لا تخرج الزبدة من الجوانب وتطبق وتوضع بالثلاجة لمدة نصف ساعة وتكرر هذه العملية 4 مرات.تفرد العجينة بسمك رفيع وتقطع على شكل مثلثات، وتوضع حشوة الجبنة، ثم تلف لكى تأخذ شكل الكرواسون، وتوضع على صاج مدهون بمادة دهنية.وترش بعد ذلك وحدات الكرواسون بسائل التلميع، ثم تترك نصف ساعة حتى تختمر قبل أن توضع في الفرن.ثم يوضع الكرواسون فى فرن على درجة حرارة 180لمدة 25 دقيقة.خطوة اختيارية:بعد أن تبرد وحدات الكرواسون، يمكنك فتحها بالسكينة وحشوها الخس وشرائح الطماطم وشرائح الجبنة واللانشون.سر نجاح عجين الكرواسونعند إضافة الماء يضاف تدريجيا لأن كل نوع دقيق بيختلف عن النوع الآخر، فيمكن أن يحتاج نوعا من الدقيق الكمية كلها، ونوع آخر يكتفى بكمية أقل.طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتةوتقدم الشيف آسيا عثمان خبيرة الطهي، طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة بكل أسرارها وخطواتها، حتى يمكن عمله بل سهولة.مقادير عمل الكرواسون بالشيكولاتة:1/2 كوب حليب دافئكوب و3/4 كوب دقيق1/2 ملعقة صغيرة ملح150جرام زبدة مجمدة4 ملاعق كبيرة سكرملعقتين صغيرتين خميرة فوريةللحشو:قطع شوكولاتةللوجه:بيضة مخفوقة مع قليل من الماءطريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة:يوضع الدقيق بوعاء عميق.توضع الخميرة في جانب من الدقيق مع السكر، ثم يوضع الملح بالجانب الآخر.تبشر الزبدة المجمدة فوق المزيج، ويقلب جيدا باستخدام ملعقة خشبية.يضاف الحليب الدافئ، ثم يلف العجين إلى أن يصبح متجانسا وغير لاصقا.يشكل العجين على سطح مرشوش بالدقيق، على هيئة مربع، يلف بكيس المطبخ ثم يترك بالثلاجة ليرتاح ساعة ونصف.يرش سطح العمل بالدقيق ثم تفرد العجين على شكل مستطيل.تطوى من الجانبين، ثم تلف وتطوى من الجانبين السفلين على هيئة مربع.تقلب ثم تفرد مرة اخرى بنفس الطريقة.تطوى من الجانبين، ثم تلف لتشكيل نفس المربع.تعاد هذه العملية مرة أخيرة، ثم تلف ببلاستيك المطبخ، وتترك بالثلاجة لترتاح عالى الأقل ساعتين.يفرد العجين اخيرا على سطح مرشوش، ثم يقطع باستخدام مسطرة الى مستطيلات عرضها 7.5 سم وطولها 30.5 سم.يقطع كل مستطيل من الطرف للطرف الموازي له، للحصول على مثلتين متشابهين.كل مثلت من العجين، يفتح بالسكين قليلا من اسفل، من منتصف قاعدة المثلت ويحشى بقطعة شوكولاتة.يلف على شكل كرواسون، ثم يوضع في صينية الفرن المغطاة بورق الخبز.يمكن في هذه المرحلة تجميد الكرواسون في حالة الاحتفاظ به، واستخدامه عند اللزوم، لكن في حالة استخدامه مباشرة، يترك ليتخمر بدرجة حرارة الغرفة لمدة ساعتين.يدهن بمزيج البيض والماء ثم يخبز في فرن درجة حرارته 230 مئوية لمدة 12 دقيقة ثم تخفض درجة الحرارة لـ180، ويخبز الكرواسون مدة 5 دقائق أخرى إلى أن يصبح لونه ذهبيا.