الفقهاء يجيبون .. هل يجوز لتارك الصلاة إخراج كفارة طعام بدلا من أدائها؟ l فيديو

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صورة الخبر: تارك الصلاة
تارك الصلاة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن ثلاثة أرباع الناس عليهم صلوات فائتة، وأحيانا يشق عليهم قضاء هذه الصلوات لسبب أو لآخر، بل من الناس من يموت وعليه صلاة فائتة.

وأضاف خالد الجندي، في لقائه على فضائية "دي ام سي"، أن الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، له فتوى للرد على هذه المسألة، حيث أجاب الدكتور علي جمعة، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية المذاعة عبر يوتيوب على سؤال يقول: توفيت جدتي وقيل لنا إن بعض المذاهب الفقهية تجيز إخراج كفارة طعام عن الصلاة الفائتة ما مدى صحة هذا؟

وقال علي جمعة: ابن عابدين فى الحاشية وهو من فقهاء الحنفية له كلام فى هذا الموضوع يقول من فاتته صلاة وكان يقدر عليها ولو بالإيماء ولم يصل فإنه يلزمه بالإيصال أى بأن يعطى لكل صلاة فاتته نصف صاع من قمح والصاع عبارة عن 2 ونصف كيلو فيكون 2 ونصف كيلو قمح عن كل صلاة كزكاة الفطر.



وتابع الجندي: الدكتور علي جمعة يضيف في فتواه، أن هذا ليس معتمد الإمام الشافعي الذى به الفتوى إنما فيه الدعاء والاستغفار، فمن أراد أن يقلد الحنفية وكلام ابن عابدين فلا بأس ولكن لا يعتمد أحد على هذا لأنه ليست عليه الفتوى.

https://www.youtube.com/watch?v=3n5CTY7Yb0M&embeds_euri=https%3A%2F%2Fwww.elbalad.news%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title

المصدر: دي ام سي

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