فيديو .. الأرصاد الجوية: عاصفة ترابية في هذا التوقيت

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة.
وأكدت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، “درجة الحرارة المتوقعة يومي الأربعاء والخميس ستصل إلى 31 على القاهرة الكبرى، بسبب كتل هوائية من المناطق الحارة”.
وأضافت عضو المركز الإعلامي للأرصاد، "مع غروب الشمس تنخفض درجات الحرارة على معظم المحافظات بدرجات حرارة تصل إلى 15 درجة.
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