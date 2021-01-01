فيديو .. الأرصاد الجوية: عاصفة ترابية في هذا التوقيت



عاصفة ترابية عاصفة ترابية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، موعد انكسار الموجة الحارة.



وأكدت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، “درجة الحرارة المتوقعة يومي الأربعاء والخميس ستصل إلى 31 على القاهرة الكبرى، بسبب كتل هوائية من المناطق الحارة”.



وأضافت عضو المركز الإعلامي للأرصاد، "مع غروب الشمس تنخفض درجات الحرارة على معظم المحافظات بدرجات حرارة تصل إلى 15 درجة.

قد يعجبك أيضا...

طقس يوم الجمعةوتابعت أن يوم الجمعة سيشهد انخفاضا بدرجات الحرارة بصورة تدريجية، ويجب على المواطنين عدم تخفيف الملابس، لأن درجات الحرارة بالليل ستشهد انخفاضا كبيرا مما يجعل المواطنين يشعرون بالبرد.وأوضحت أن يومي الخميس والأربعاء سيشهدان وجود شبورة مائية صباحا، على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لذا يجب على السائقين الحذر أثناء القيادة.عاصفة يوم الأربعاءونصحت عضو المركز الإعلامي للأرصاد، المواطنين، بارتداء الكمامة يوم الأربعاء الأسبوع المقبل سيشهد وجود عاصفة ترابية تؤثر على أصحاب الأمراض الحساسية والجيوب الصدرية، منوهة بأنه من المتوقع وجود عواصف ترابية في شهر مارس كثيرة.