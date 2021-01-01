الكشف عن مفاجآت بشأن منشأ فيروس كورونا

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قال الدكتور جون دومبروفسكي، الرئيس التنفيذي لمركز واشنطن الطبي والطبيب الممارس، إن حقيقة أن العديد من الوكالات الأمريكية لم تتخذ بعد قرارًا بشأن كيفية ظهور جائحة فيروس كورونا تؤكد عدم استعدادها لتحمل المسؤولية ومواجهة التداعيات.



أوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أنه لا توجد حتى الآن إجابة محددة حول أصل جائحة فيروس كورونا.



وتأتي تعليقاته بعد أن زعمت وزارة الطاقة الأمريكية أن الفيروس جاء من تسرب معمل في ووهان في تقرير سري.

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وفقًا لإحدى الصحف الأمريكية، تم تقديم الوثيقة السرية إلى البيت الأبيض واختيار أعضاء الكونجرس كتحديث لتقرير استخباراتي لعام 2021، والذي قال إن وزارة الطاقة مترددة بشأن أصل الفيروس.بينما تفكر السلطات الموجودة في واشنطن في هذه القضية، أشار دومبروفسكي إلى النشاط السابق لمدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ورئيس المستشارين الطبيين الرئاسيين أنتوني فاوتشي فيما يتعلق بمنشأ فيروس كورونا.أشار دومبروفسكي على ما يبدو إلى الوثائق والمراسلات عبر البريد الإلكتروني التي حصلت عليها مجلة أمريكية العام الماضي والتي كشفت أن فاوتشي، الذي عمل أيضًا في المعاهد الوطنية للصحة في ولاية ماريلاند، يُزعم أنه كان في طليعة الجهود لإسكات البحث العلمي الذي يطرح أسئلة غير مريحة حول أصل الفيروس.وقال دومبروفسكي: “يتعين على أنتوني فوسي تغطية مساراته بسرعة كبيرة، لأنه لا يمكن اكتشاف أن المعاهد الوطنية للصحة، من خلال نوع من قطع بيتر داسزاك مع EcoHealth Alliance، كانت ترسل ملايين الدولارات من حكومة الولايات المتحدة التي قيل لها ألا أرسلت من أجل البحث عن اكتساب الوظيفة”.وكان يشير إلى عالم الحيوان البريطاني ورئيس منظمة EcoHealth Alliance، وهي منظمة غير حكومية غير ربحية تدعم برامج مختلفة حول الصحة العالمية والوقاية من الأوبئة.شارك داسزاك في التحقيقات المتعلقة بـ فيروس كورونا وأصبح عضوًا في فريق منظمة الصحة العالمية الذي تم إرساله للتحقيق في أصول جائحة الفيروس التاجي في الصين.بينما سحبت الولايات المتحدة التمويل الفيدرالي لأبحاث اكتساب الوظيفة خلال إدارة أوباما.اقترح دومبروفسكي أنه 'تمت إعادة تشغيله دون علم، على الأرجح، من قبل إدارة ترامب، وأن فاوتشي ببساطة لم يستطع محو بصماته على أي من هذا”.