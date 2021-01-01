نائب يحذر من انتشار ظاهرة خطيرة تهدد البلاد

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صورة الخبر: النائب حسام المندوه
النائب حسام المندوه

حذر النائب ، حسام المندوه الحسيني، من انتشار ظاهرة أطفال الشوارع، قائلا إنهم يمثلون قنبلة موقوتة وخطيرة تهدد المجتمع المصري.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مواجهة وزيرة التضامن الاجتماعي بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية بشأن مشكلات الوزارة.

وأوضح الحسيني، أن "اليونسيف" رصدت وجود نحو مليوني طفل شوارع في مصر.

وقال: "كنا في السابق نبحث عن كيفية حماية أطفال الشوارع، ولكن الآن أصبحنا نبحث عن كيفية حماية الشارع منهم، بعد أن تحول عدد كبير من تلك الفئة إلى مجرمين، الأمر الذي يتطلب مواجهة تلك الظاهرة".

فيما أشاد النائب بجهود وزيرة التضامن الاجتماعي في نقل سكان منطقة الدريسة ببولاق الدكرور إلى منطقة حدائق أكتوبر، وقيام الوازرة بفرش بيوتهم على نفقة الوزارة، طالب وزيرة التضامن بتخصيص جزء من إصلاحية بولاق الدكرور التي يبلغ مساحتها 12 فدانا لصالح إنشاء مدرسة ومركز شباب لأهالي منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

المصدر: صحيفة "الشروق" المصرية

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