أنباءً سارة لريال مدريد .. رودريجو قد يلحق بالكلاسيكو أمام برشلونة



رودريجو رودريجو



تلقى ريال مدريد أنباءً سارة في المران الصباحي للفريق اليوم الثلاثاء، بعودة البرازيلي رودريجو.



- ريال مدريد

- برشلونة

كأس ملك إسبانيا

لم تبدأ

22:00



وأوضح برنامج "التشيرينجيتو" أن رودريجو تدرب بشكل جماعي مع زملائه.



وأشار البرنامج إلى أن فحصًا طبيًا جديدًا غدًا سيحسم بشكلٍ نهائي مشاركة رودريجو من عدمها في الكلاسيكو.

قد يعجبك أيضا...

من جانبها، قالت أرانتشها رودريجيز صحفية إذاعة "كادينا كوبي" والمقربة من ريال مدريدِ، أن رودريجو ليس مستبعدًا من الكلاسيكو حتى اللحظة.وتعرّض رودريجو لإصابة عضلية خلال الفوز العريض على ليفربول بخماسية في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.وغاب رودريجو عن مباراة ريال مدريد أمام أتليتكو مدريد مساء السبت في الدوري الإسباني.وذكرت تقارير أن مدة الغياب المبدئية لـ رودريجو ستكون 10 أيام، مما كان يعني غيابه بشكل مؤكد عن الكلاسيكو، وكذلك مباراة ريال بيتيس المقبلة في الدوري.لكن تعافي البرازيلي السريع قد يسمح له بالظهور أمام برشلونة في مباراة مصيرية للميرنجي.ويستقبل ريال مدريد نظيره برشلونة في سانتياجو برنابيو مساء الخميس بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.ويعمل ريال مدريد على التتويج بلقب الكأس لإنقاذ موسمه المحلي، بعد تأخره بسبع نقاط كاملة عن برشلونة في سباق الدوري الإسباني.ويعاني ريال مدريد من غياب ثنائي الجبهة اليسرى: فيرلان ميندي وديفيد ألابا.في المقابل، سيدخل برشلونة المباراة منقوصًا من خدمات الهدّاف روبيرت ليفاندوفسكي، والثنائي الهجومي أنسو فاتي وعثمان ديمبيلي.