موعد مباراة الزمالك مع بيراميدز.. القنوات الناقلة والمعلق



الزمالك مع بيراميدز الزمالك مع بيراميدز

يستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام بيراميدز ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري المصري.



- بيراميدز

- الزمالك

الدوري المصري

لم تبدأ

19:00



ويتواجد بيراميدز في المركز الثاني للدوري برصيد 38 نقطة من 19 مباراة.



ويحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 32 نقطة من 18 مباراة.

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وتعادل بيراميدز في آخر مبارياته بالدوري أمام المصري دون أهداف.بينما فاز الزمالك على سموحة في آخر مباراة لعبها بالدوري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.موعد المباراة والقنوات الناقلةتقام المباراة يوم الجمعة 3 مارس المقبل.ويلعب اللقاء على استاد الدفاع الجوي.وتبدأ المباراة في السابعة مساء.ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.ويعلق على المباراة حاتم بطيشةوفاز الزمالك في مواجهتي الموسم الماضي بالدوري، ذهابا بهدف دون مقابل، وإيابا بثلاثة أهداف دون رد.ورغم فوز بيراميدز بركلات الترجيح في مواجهة الكأس الأخيرة، إلا أن آخر فوز له على الأبيض يعود إلى 23 إبريل 2019، حيث لم يتمكن من الفوز في آخر سبع مباريات.