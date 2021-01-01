تصريحات خطيرة تكشف جرائم الحرب الأوكرانية في دونيستك



جرائم الحرب الأوكرانية في دونيستك جرائم الحرب الأوكرانية في دونيستك

أعلنت السلطات في مقاطعة دونيستك، اليوم الثلاثاء، أن البنية التحتية المدنية في مدينة جولايا بريستان على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر في منطقة خيرسون تتعرض بانتظام للقصف من قبل القوات الأوكرانية.‏



‏وأضافت أن هجمات القصف لا تتوقف أبدا وتستهدف العديد من الضربات البنية التحتية المدنية والمنازل السكنية، لافته إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم قاذفات صواريخ متعددة ومدافع هاوتزر وقذائف مورتر لقصف المدينة.‏



‏وأشارت سلطات دونيستك إلى أن خدمات الطوارئ تعمل على مدار الساعة، ولكن هناك مشاكل في الاتصال، وكثير من الناس يعانون من جروح الشظايا، وتم الإبلاغ عن وفيات عندما أصابت القذائف المنازل.‏

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ولفتت إلى أنه يتم تنظيم حملات إجلاء من جولايا بريستان والقرى المجاورة كل يوم أربعاء.‏‏وفي الوقت نفسه، قال مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الثلاثاء، إن القوات الأوكرانية أسقطت ألغاما مضادة للأفراد من ليبيستوك في منطقة كيروفسكي في دونيتسك.‏‏وفقا لبعثة جمهورية دونيتسك الشعبية إلى مركز المراقبة والتنسيق المشترك للقضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أصيب 93 مدنيا من بينهم ثمانية أشخاص في الجمهورية من هذه الألغام، وتوفي أحدهم متأثرا بجراحه في المستشفى.‏