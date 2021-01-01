تصريحات خطيرة تكشف جرائم الحرب الأوكرانية في دونيستك

أعلنت السلطات في مقاطعة دونيستك، اليوم الثلاثاء، أن البنية التحتية المدنية في مدينة جولايا بريستان على الضفة اليسرى لنهر الدنيبر في منطقة خيرسون تتعرض بانتظام للقصف من قبل القوات الأوكرانية.
وأضافت أن هجمات القصف لا تتوقف أبدا وتستهدف العديد من الضربات البنية التحتية المدنية والمنازل السكنية، لافته إلى أن القوات الأوكرانية تستخدم قاذفات صواريخ متعددة ومدافع هاوتزر وقذائف مورتر لقصف المدينة.
وأشارت سلطات دونيستك إلى أن خدمات الطوارئ تعمل على مدار الساعة، ولكن هناك مشاكل في الاتصال، وكثير من الناس يعانون من جروح الشظايا، وتم الإبلاغ عن وفيات عندما أصابت القذائف المنازل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!