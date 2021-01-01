ننشر .. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

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امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 .. اعتمده منذ قليل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ، صور جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 “ الدور الأول” ، وجدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، وجدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المكفوفين.

ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المعلم ، من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 من يوم الإثنين الموافق 2023/6/12

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 .. من المقرر أن تستمر امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى يوم السبت الموافق 2023/7/15.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023
الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية
الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة


جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفين
الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : التربية الوطنية

السبت 17 يونيو 2023 : اللغة العربية الورقة الاولى

الاحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية الورقة الثانية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى الورقة الاولى

الاربعاء 21 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى الورقة الثانية

السبت 24 يونيو 2023 : الجغرافيا الورقة الاولى

الاحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا الورقة الثانية

اجازة عيد الاضحى من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الاحد 2 يوليو 2023 : الفلسفة والمنطق

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية

الخميس 6 يوليو 2023 : علم النفس والاجتماع

الاحد 9 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الاولى

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الثانية

الاربعاء 12 يوليو 2023 : الاقتصاد

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحصاء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا


الاثنين 12 يونيو : التربية الدينية والتربية الوطنية

الاحد 18 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية )

الثلاثاء 20 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الانجليزية)

الاحد 25 يونيو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء)

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء)

الثلاثاء 4 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)

الخميس 6 يوليو : مقاييس المفاهيم (اللغة الانجليزية)

الاحد 9 يوليو : اختبار الاستعدادا للقبول بالجامعات (اللغة الاجنبية الثانية ) + مقاييس المفاهيم الغة الاجنبية الثانية

الثلاثاء 1 يوليو 2023 : مقاييس المفاهيم (الأحياء) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات)

الخميس 13 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الاحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)

السبت 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)

المصدر: elbalad

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