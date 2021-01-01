ننشر .. جدول امتحانات الثانوية العامة 2023



امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 .. اعتمده منذ قليل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد ، صور جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 “ الدور الأول” ، وجدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، وجدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المكفوفين.



ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المعلم ، من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2023 من يوم الإثنين الموافق 2023/6/12

قد يعجبك أيضا...

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 .. من المقرر أن تستمر امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى يوم السبت الموافق 2023/7/15.جدول امتحانات الثانوية العامة 2023الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنيةالثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاءالأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربيةالثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانيةالأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيااجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخالثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكاالخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولىالأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفسالثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكاالخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفةجدول امتحانات الثانوية العامةجدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للطلاب المكفوفينالاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينيةالثلاثاء 13 يونيو 2023 : التربية الوطنيةالسبت 17 يونيو 2023 : اللغة العربية الورقة الاولىالاحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية الورقة الثانيةالثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى الورقة الاولىالاربعاء 21 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى الورقة الثانيةالسبت 24 يونيو 2023 : الجغرافيا الورقة الاولىالاحد 25 يونيو 2023 : الجغرافيا الورقة الثانيةاجازة عيد الاضحى من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023الاحد 2 يوليو 2023 : الفلسفة والمنطقالثلاثاء 4 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الثانيةالخميس 6 يوليو 2023 : علم النفس والاجتماعالاحد 9 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الاولىالثلاثاء 11 يوليو 2023 : التاريخ الورقة الثانيةالاربعاء 12 يوليو 2023 : الاقتصادالخميس 13 يوليو 2023 : الاحصاءجدول امتحانات الثانوية العامة 2023 لطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجياالاثنين 12 يونيو : التربية الدينية والتربية الوطنيةالاحد 18 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية) + مقاييس المفاهيم (اللغة العربية )الثلاثاء 20 يونيو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة الانجليزية)الاحد 25 يونيو : مقاييس المفاهيم (الكيمياء)اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023الأحد 2 يوليو : مقاييس المفاهيم (الفيزياء)الثلاثاء 4 يوليو : مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية)الخميس 6 يوليو : مقاييس المفاهيم (اللغة الانجليزية)الاحد 9 يوليو : اختبار الاستعدادا للقبول بالجامعات (اللغة الاجنبية الثانية ) + مقاييس المفاهيم الغة الاجنبية الثانيةالثلاثاء 1 يوليو 2023 : مقاييس المفاهيم (الأحياء) + مقاييس المفاهيم (الرياضيات)الخميس 13 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الاحياء - الجيولوجيا) + اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الرياضيات)السبت 15 يوليو : اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء - الفيزياء)