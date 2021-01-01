تؤدي مشكلة غامضة إلى انهيار هواتف بيكسل بعد مشاهدة مقطع فيديو على يوتيوب

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تواجه بعض هواتف أندرويد من سلسلة (بيكسل) Pixel التابعة لجوجل مشكلة غامضة تتمثل في انهيار نظام التشغيل بمجرد البدء بمشاهدة فيديو يتضمن مقطعًا من فيلم الخيال العلمي (Alien) للمخرج (ريدلي سكوت) على يوتيوب. وتظهر المشكلة عند مشاهدة الفيديو بدقة 4K، ولا يحدث الانهيار إلا عند استخدام تطبيق يوتيوب الرسمي.



ورصدت مجموعة من مستخدمي هواتف بيكسل هذه المشكلة التي اشتكوا منها على شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الهاتف يعيد التشغيل بشكل فوري عند مشاهدة الفيديو، وذكرت بعض التقارير أن هذا العطل يظهر على هواتف بيكسل 7 و 7 برو، وبيكسل 6 و 6 برو و6a.



ليس هناك أي تأكيد على ما إذا كانت إصدارات سابقة من بيكسل تعاني من المشكلة نفسها. وفي تجربة قامت بها البوابة العربية للأخبار التقنية، لم تظهر المشكلة على هاتفي بيكسل 4 أو بيكسل 5. ويُشير البعض إلى احتمال تعلُّق المشكلة بشريحة Tensor للمعالجة الموجودة في الأجيال الأحدث من هواتف بيكسل. وقد أرجع البعض سبب المشكلة إلى خطأ في معالجة تشغيل الفيديو بتقنية HDR، رغم أن هذه المشكلة لا تحدث مع الفيديوهات الأخرى المتوفرة بنفس التقنية.

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وبالإضافة إلى إعادة تشغيل الهاتف تلقائيًا، أوضح مستخدمون أن هذا المشكلة قد تتسبب أحيانًا في فقدان الاتصال بالشبكة حتى يقوم المستخدم بإعادة تشغيل الهاتف.