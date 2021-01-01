تُعلن جوجل عن أداة جديدة لتبسيط استخدام شرائح eSIM

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أعلنت جوجل اليوم خلال المؤتمر العالمي للجوال في برشلونة MWC 2023، عن خطتها الجديدة في جلب دعمٍ أفضل لبطاقات eSIM في أندرويد. وبشكلٍ أكثر تحديدًا، فقد تحدثت الشركة عن تسهيل عملية تحويل بيانات شريحة الاتصال الرقمية بين الهواتف.



وحالياً، يجب على المستخدمين الراغبين في نقل بينات شريحة الاتصال الإلكترونية من هاتفهم القديم إلى آخرٍ جديد، إلغاء تفعيل بطاقة eSIM على الجهاز السابق قبل تفعيلها على الجهاز الجديد، وهي عملية يحتاج إتمامها إلى عدة خطوات وقد تتطلب في بعض الحالات التحدّث مع شركة الاتصالات لإكمال هذه العملية. ولكن من المتوقع أن يسهل الأمر بشكل كبير مع إعلان جوجل عن إمكانية تحويل eSIM ونقلها على هواتف أندرويد خلال عام 2023.



هذا وقد أصبح دعم بطاقة eSIM ميزة أساسية في الهواتف الذكية الحديثة، حتى أن آبل تخلّت كليًا عن بطاقات SIM العادية بشكل كامل في الولايات المتحدة في الأجهزة الأخيرة من سلسلة آيفون. وبما أن هذه التقنية تحظى بشعبية متزايدة بين المستخدمين، ظهرت الحاجة إلى دعمها بشكلٍ أفضل من مصنّعي الهواتف الذكية.

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ووعدت جوجل بتحديث قريب قادم إلى نظام أندرويد يهدف إلى مساعدة المستخدمين في تحميل بياناتهم من بطاقة eSIM بشكل مباشر على الأجهزة الجديدة دون الحاجة إلى أية خطوات يدوية. وستعمل جوجل مع شركات الاتصالات لتحقيق هذا الهدف عبر تقديم أداة بسيطة وسهلة الاستخدام تتيح للمستخدمين نقل بياناتهم بسلاسة من جهاز إلى آخر.تعتبر eSIM بديلًا برمجيًا يحل محل بطاقة SIM التقليدية، إذ يمكن للمستخدمين تنزيلها مباشرة على هواتفهم الذكية بدلاً من الحاجة إلى تبديل بطاقة SIM في كل مرة يريد المستخدم فيها تغيير هاتفه. وبما أنها بطاقة رقمية، فإنها تتيح للمستخدمين الاستفادة من المزايا المتعددة مثل حفظ المزيد من المعلومات والتحكم فيها والحصول على تجربة أكثر سلاسة في استخدام الهواتف الذكية.وفي موضوعٍ آخر يتعلق بتقنيات الاتصال، أشارت جوجل أيضًا خلال مؤتمر MWC 2023 إلى شراكات جديدة تهدف إلى جلب آخر تحسينات أندرويد البرمجية إلى المزيد من المستخدمين، وتحدثت تحديدًا عن بروتوكول RCS للتراسل الفوري، إذ أعلنت الشركة تعاقدها مع (فودافون) لدعم الخدمة بشكلٍ افتراضي على جميع الهواتف العاملة بنظام أندرويد.ويُعتبر RCS بديلًا حديثًا من جوجل للرسائل القصيرة SMS، وهي تقنية تستخدم في الرسائل النصية القصيرة والوسائط المتعددة على الهواتف الذكية وتوفر ميزات متطورة مثل تبادل الصور وملفات الفيديو عالية الدقة ومعلومات الموقع الجغرافي، بالإضافة إلى خدمات الدردشة والمكالمات الصوتية والفيديو. ومن خلال استخدام تقنية RCS، يمكن للمستخدمين الاستفادة من خدمات الاتصال الفورية الحديثة، وذلك بدلاً من الاعتماد على تطبيقات الدردشة العادية التي تحتاج إلى تنزيل وتثبيت إضافي.وكان الدعم البرمجي هو المحور الرئيسي في مؤتمر جوجل، إذ أعادت الشركة تأكيد التزام شركائها بتقديم تحديثات نظام التشغيل أندرويد لفترة أطول.