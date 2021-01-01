تستعرض وان بلس تصميم هاتف OnePlus 11 Concept في مؤتمر #MWC23

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صورة الخبر: OnePlus 11 Concept
OnePlus 11 Concept

إستعرضت وان بلس خلال فعاليات مؤتمر برشلونة هذا العام رؤيتها الجديدة في تصميم الهواتف الذكية من خلال OnePlus 11 Concept.

شاركت وان بلس خلال الفترة الأخيرة عدد من الإعلانات التشويقية حول هاتف OnePlus 11 Concept الذي يتميز بتصميم غير تقليدي في الجهة الخلفية من الهاتف ونظام تبريد “Active CryoFlux”.

ويشير “Active CryoFlux” إلى نظام تبريد سائل يحاكي الأنظمة المميزة لأجهزة الحاسب المكتبي، كما يتضمن النظام مضخة كهربائية من السيراميك، والتي يمر من خلالها سائل التبريد عبر أنابيب في الجزء العلوي والسفلي.

أيضاً من المقرر أن تشغل المضخة مساحة 0.2 سم² من الجهاز، أيضاً يعمل النظام على تشتيت الحرارة وتبريد الجهاز.

وتؤكد وان بلس على أن نظام التبريد “Active Cryoflux” يعمل على خفض حرارة الجهاز 2.1 درجة مئوية، كما تعمل التقنية على خفض الحرارة إلى 1.6 درجة مئوية أثناء الشحن مما يدعم خفض وقت الشحن من 30-45 ثانية.

من جانب أخر يتميز هاتف OnePlus 11 Concept بزجاج منحني بتصميم شفاف في الغطاء الخلفي، والذي يكشف عن الأنابيب المضيئة، مع الإضاءة التي تحيط بالكاميرة الخلفية.

المصدر: بوابه المتميز

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