تستعرض وان بلس تصميم هاتف OnePlus 11 Concept في مؤتمر #MWC23

إستعرضت وان بلس خلال فعاليات مؤتمر برشلونة هذا العام رؤيتها الجديدة في تصميم الهواتف الذكية من خلال OnePlus 11 Concept.
شاركت وان بلس خلال الفترة الأخيرة عدد من الإعلانات التشويقية حول هاتف OnePlus 11 Concept الذي يتميز بتصميم غير تقليدي في الجهة الخلفية من الهاتف ونظام تبريد “Active CryoFlux”.
ويشير “Active CryoFlux” إلى نظام تبريد سائل يحاكي الأنظمة المميزة لأجهزة الحاسب المكتبي، كما يتضمن النظام مضخة كهربائية من السيراميك، والتي يمر من خلالها سائل التبريد عبر أنابيب في الجزء العلوي والسفلي.
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