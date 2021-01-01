تعرف على جميع التعديلات على قانون رفع الرسوم الجمركية عن سيارات العاملين بالخارج

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أعلنت الحكومة مؤخرا عن مد فترة العمل بالقانون الجديد الذي يمنح العاملين بالخارج مميزات خاصة منها الإعفاء الجمركي لسياراتهم الخاصة، وذلك بعد أن انتهى العمل بهذا القانون في 14 فبراير من عام 2023 الجاري، حيث وافقت الحكومة على مد فترة العمل بهذا القانون لتصبح فترته 6 أشهر بدلا من 4 أشهر فقط.



كذلك تم الإعلان عن إعفاء المصريين في الخارج من 50% من قيمة الوديعة المطلوبة من المواطن المصري المقيم في الدول التي لا تتمتع بإعفاءات جمركية عند دخول سياراتها داخل مصر.



وبالإضافة للتعديلات السابقة تم أيضا تعديل عمر السيارة، ومده من سنة واحدة فقط (موديل 2021 مثلا) إلى 5 سنوات، وهو أمر سيمنح المواطنين بالخارج خيارات كثيرة من السيارات بعد هذا التعديل.

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جدير بالذكر أن القانون الأساسي قبل التعديلات السابق ذكرها شمل مميزات وشروط لتنفيذه وهي كالتالي:الشروط:- يشترط وجود إقامة سارية بالدولة المقيم بها المواطن المصري.- وجود حساب بنكي مفتوح منذ 3 أشهر على الأقل.- في حالة أن المواطن المقيم بالخارج هو أول مالك للسيارة فيجب أن لا تقل سنة الصنع عن عام 2022 الحالي.- في حالة أن المواطن المقيم بالخارج لم يكن أول مالك للسيارة فيجب أن لا يزيد عمر السيارة عن 3 سنوات من تاريخ الصنع.- يجب تحويل قيمة الجمارك والضرائب والرسوم المستحقة على السيارة كوديعة بالعملة الأجنبية في أحد البنوك المصرية لمدة 5 سنوات.- هذه الوديعة لا تسري عليها أي فوائد طوال مدتها المذكورة.- يحق للمواطن فك هذه الوديعة بعد 5 سنوات بالعملة المصرية وسيتم حساب التحويل بسعر الصرف في ذلك الوقت (بعد 5 سنوات).- يجب تحويل هذه المبالغ خلال 4 شهور فقط من صدور هذا القرار التنفيذي.- بعد التحويل والحصول على اذن الاستيراد يمكن إدخال السيارة لمصر خلال عام واحد فقط.المميزات:- الحصول على سيارة جديدة استيراد الخارج معفاة من الجمارك والضرائب.- تسهيلات كبيرة في خروج السيارة من الجمارك.- يمكن للمواطن بيع السيارة المستوردة بعد يوم واحد فقط من خروجها من الجمارك.- المبادرة متاحة بشكل استثنائي وقصير جدا (4 شهور فقط).- يمكن للمواطن استرداد قيمة الوديعة بالكامل بالعملة المصرية بعد مرور 5 سنوات.