اختياران فقط لسيارة هايبرد بمصر… تعرف على الأسعار و المواصفات

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ظهر اهتمام وكلاء معدودين لبعض علامات السيارات في مصر خلال الفترة الأخيرة بالسيارات الكهربائية ولكن لا زال السوق في بداية هذا المشوار فعدد محدود للغاية من هذه السيارات يتواجد محليًا بشكل رسمي.



النوع الذي يسجل التواجد الأقل في السوق هو الهايبرد الذي يجمع بين محركين أحدهما يعمل عبر البنزين والأخر يعتمد على الكهرباء، سيارتان فقط تتواجدان بهذا القطاع في مصر.



تويوتا Corolla

تحتوي تويوتا Corolla الهايبرد من الجيل الـ12 على محرك بنزين سعة 1800 سي سي قوته 96 حصان وعزمه 142 نيوتن.متر عند 3600/الدقيقة وأخر كهربائي يولد 71 حصان مع عزم 163 نيوتن.متر، وتنطلق السيارة بإجمالي 140 حصان مع ناقل حركة CVT ودفع أمامي للعجلات.

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بينما تتضمن تجهيزات الأمان ABS وEBD مع دعم الفرامل وتوزيع التحكم الإلكتروني في الثبات VSC ودعم التوازن أثناء صعود المرتفعات و6 وسائد هوائية.تقدم تويوتا Corolla Hybrid بسعر رسمي مليون و125 ألف جنيه.كيا Sorentoقدمت كيا جيل Sorento الرابع في مصر بنسختها الهجينة العاملة عبر الشحن التي تحمل محرك 1600 سي سي تربو مرتبط بآخر كهربائي لتوليد قوة إجمالية 261 حصان وعزم 350 نيوتن.متر عند 1500 دورة/الدقيقة مع ناقل حركة أوتوماتيك 6 سرعات للتسارع من الصفر إلى 100 كم/ٍ خلال 8.7 ثوان وصولاً لسرعة قصوى 193 كم/س.تبدأ أسعار Sorento الرسمية من مليون و180 ألف جنيه بينما تأتي الفئة الثانية مقابل مليون و280 ألف جنيه.