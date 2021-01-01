اختياران فقط لسيارة هايبرد بمصر… تعرف على الأسعار و المواصفات

ظهر اهتمام وكلاء معدودين لبعض علامات السيارات في مصر خلال الفترة الأخيرة بالسيارات الكهربائية ولكن لا زال السوق في بداية هذا المشوار فعدد محدود للغاية من هذه السيارات يتواجد محليًا بشكل رسمي.
النوع الذي يسجل التواجد الأقل في السوق هو الهايبرد الذي يجمع بين محركين أحدهما يعمل عبر البنزين والأخر يعتمد على الكهرباء، سيارتان فقط تتواجدان بهذا القطاع في مصر.
تويوتا Corolla
تحتوي تويوتا Corolla الهايبرد من الجيل الـ12 على محرك بنزين سعة 1800 سي سي قوته 96 حصان وعزمه 142 نيوتن.متر عند 3600/الدقيقة وأخر كهربائي يولد 71 حصان مع عزم 163 نيوتن.متر، وتنطلق السيارة بإجمالي 140 حصان مع ناقل حركة CVT ودفع أمامي للعجلات.
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