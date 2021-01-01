تعرف على أكبر شركات السيارات المنافسة في مجال القيادة الذاتية

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قد لا يهتم أغلب عملاء سوقنا المحلية بهذا الأمر ولكن على المستوى العالمي، ترصد أكبر شركات السيارات استثمارات بمليارات الدولارات في تقنيات القيادة الذاتية، التي يترقبها ويدعمها العديد من الدول برؤية أنها السبيل لتخفيض الحوادث وتعزيز سلامة الطرق.



مرسيدس بنز ضمن المقدمة في توفير وسائل القيادة الذاتية لسياراتها الإنتاجية



خلال ديسمبر 2021، كانت مرسيدس أول شركة تلبي المتطلبات القانونية العالمية لعمل أنظمة القيادة الذاتية من المستوى الثالث التي بدأ التصريح بعملها من ألمانيا على مستوى 13 ألف و191 كم من الطرق السريعة.

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وخلال العام الماضي نجحت سيارات EQS الكهربائي في الوصول للمستوى الرابع، صرح بعمل هذه التقنيات في ساحة انتظار مطار شتوتجارت حيث تقوم السيارة بإنزال الركاب والتوجه للبحث عن مكان فارغ وركن نفسها، كما يمكنها العودة للمستخدم عبر تلقيها للطب من الهاتف الذكي.رصدت مرسيدس بنز استثمارات إجمالية بقيمة 60 مليار دولار للتحول الرقمي وتطوير السيارات الكهربائية.تسلا تقدم وعود هائلة لكن لم تنفذها بالكاملكان قد أعلن إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، خلال عام 2019 عن خطة الشركة تقديم الروبو تاكسي لنقل الركاب دون وجود سائق بشكل رسمي عام 2020 وكان من المفترض أن يعمل مليون من سيارات الشركة حينها عبر القيادة الذاتية الكاملة حيث يقوم السائق بإدخال وجهته على نظام الـGPS وتتحرك دون الحاجة لتحكم السائق.حتى الأن لا تعمل أية سيارة لتسلا بشكل رسمي كروبو تاكسي ومن المخطط أن تم الإعلان عنها هذا العام على أن تنطلق للطرقات العام المقبل،، أما عن أنظمة القيادة الذاتية فقد حصلت عليها بعض النسخ خلال نوفمبر الماضي بينما ما زال من الضروري انتباه السائق للطريق واستعداده للتدخل في أي وقت إذا حدث خلل بالنظام.وبرغم الحوادث العديدة التي تسببت بها سيارات العلامة الكهربائية بالكامل خلال السنوات الماضية إلا أنه تعد من أقوى المتواجدين في ساحة القيادة الذاتية وتسعى جاهدةً للوصول إلى أعلى مستوياتها.هيونداي تنجح في تقديم إطلاق خدمة الروبو تاكسيبدأت هيونداي اختبارات المستوى الرابع من أنظمة القيادة الذاتية في 2019 حيث تقود السيارة نفسها دون وجود سائق، وشهد العام الماضي تقديم النسخة الإنتاجية من الروبوتاكسي المبني على IONIQ 5 الكهربائية بالكامل في مدينة سيول بكوريا الجنوبية ولكن اشترطت القواعد هناك وجود سائق للتدخل عند حدوث أي خلل.وأكدت هيونداي توسع تقديم الروبو تاكسي ليبدأ عمله رسميًا في أمريكا هذا العام ويأتي ذلك ضمن استثمارات 5 مليار دولار ترصدها المجموعة لتطوير وسائل القيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي والمركبات الطائرة.تويوتا تتوسع في الاستثمار وتقنيتها تحت الاختبارفي 2018، استمثرت تويوتا 500 مليون دولار بشركة أوبر للتكنولوجيا المتطورة وبحلول 2019 بلغت استثماراتها مليار دولار بهدف تعزيز تطوير خدمات التنقل المشتركة ذاتية القيادة دون الحاجة لوجود سائق كما أعلنت عن استثمارها 2.8 مليار دولار خلال 2022 في تطوير برمجيات القيادة الذاتية بالتعاون مع موردها الياباني دنسو، وخلال نفس العام انطلقت النسخة المجز من سيارتها Sienna متعددة الاستخدامات للاختبار.فولكس فاجن تتعاون مع أطراف عديدة للتواجد في مجال القيادة الذاتيةبحسب رويترز، رصدت مجموعة فولكس فاجن استثمارات بقيمة 2.4 مليار يورو العام الماضي واستحوذت على 60% من أسهم هورايزون روبوتكس الصينية العاملة على تطوير برمجيات القيادة الذاتية.يأتي ذلك بالإضافة لـ2.6 مليار دولار في شركة أرجو الناشئة لتطوير آليات الذكاء الاصطناعي من إجمالي 89 مليار يورو خصصتهم المجموعة للسيارات الكهربائية والبرمجيات على مدار 5 سنوات.جنرال تتوسع هذا العام بتوفير وسائل القيادة لسياراتهاتستهدف جنرال موتورز تقديم أنظمة Super Cruise للقيادة الذاتية في 22 سيارة ضمن علاماتها هذا العام كما قد حصلت شركتها كروز العام الماضي على تصريح عمل سياراتها المخصصة لخدمات التنقل دون سائق في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.يأتي ذلك بعد استثمارات بلغت 3.5 مليار دولار عام 2022.