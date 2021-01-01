تنشر هيونداي أولى الصور الرسمية لـElantra 2024



هيونداي ـElantra 2024 هيونداي ـElantra 2024

نشرت هيونداي أولى الصور الرسمية لنسخة Avante المحسنة لعام 2024 على موقعها لكوريا الجنوبية، يطلق هذا الاسم على Elantra في بعض الأسواق بينما تقدم بمناطق أخرى كـi30 سيدان.



أظهرت الصور بعض التغييرات التصميمية أهمها المقدمة الجديدة الإضاءة التي أصبحت أرفع مائلة للتناسق بشكل أفقي مع شريط لامع ممتد بعرض السيارة وأخر يتوسط شبكة التهوية ويظهر بلون الهيكل.



واعتمد Elantra الفيس ليفت على جنوط ذات تصميم مختلف ومن الخلف أتت السيارة بتصميم مختلف للصادم الخلف يتضمن وحدة ذات نفس لون السيارة على شكل حرف U ومشتت للهواء بينما تم الاحتفاظ بنفس تصميم المصابيح.

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ظهرت صورة للمقصورة على بعض المواقع بينما لم تشير لتغييرات واضحة عن النسخة الحالية ما عدا وضع اسم الموديل على أطراف المقاعد الأمامية.بينما لم تكشف الشركة حتى الآن عن أية تفاصيل رسمية تخص المواصفات الفنية لـElantra 2024.توقف أخر سعر رسمي لأعلى فئات Elantra في مصر عند 615 ألف جنيه.