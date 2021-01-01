عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم: جميع وسائل التواصل الاجتماعي تحصل على بيانات المستخدمين

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور محمد خفاجي عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة الفيوم، إن كل مواقع التواصل الاجتماعي تحصل على جميع البيانات الخاصة بالمستخدمين وتبدأ في تحليلها واستخدامها في أغراض كلها تخص التجارة وإدارة الأعمال، كما أن بعضها بدأ في أن يستخدم بشكل سياسي.

وأضاف «خفاجي»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الكونجرس الأمريكي واجهة من قبل رئيس شركة فيسبوك باتهامه بشكل مباشر بالتدخل في نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية من خلال استخدام المعلومات الخاصة للمستخدمين وتوجيههم لشخص بعينه.

وأوضح أن جميع وسائل التواصل الاجتماعي تحصل على إذن من المستخدم باستخدام البيانات الموجودة، والبيانات تشمل الصور واستخدام الميكروفون حتى وإن كان مغلقا، ويحصل من خلاله على الصوت.

ولفت أن السوشيال ميديا يحصل على البيانات، ولكن الاختلاف يقع في مدى استخدام البيانات، موضحا أن التليجرام أو التطبيقات المعروف عنها بأنها آمنة في عدم الحصول على البيانات، تحتفظ هي الأخرى بالبيانات، ولكن قد تخرجها في بعض الاستخدامات الخاصة القانونية.

المصدر: المصرى اليوم

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