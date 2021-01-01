تقرير ..انتشار الموبايل فى مصر وراء زيادة نمو سوق التجزئة على الإنترنت

رصد تقرير «آفاق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» زيادة معدل النمو في مجال المدفوعات الرقمية في أسواق مصر والسعودية والإمارات، واعتبر التقرير أن قطاع المدفوعات الرقمية في هذه الدول من أهم 14 قطاعًا هي الأسرع نموًا في الشرق الأوسط. وأشار التقرير إلى زيادة معدل المدفوعات الرقمية في القطاعات الرئيسية ضمن الدول الثلاث، مصر والسعودية والإمارات، كما أشار إلى زيادة معدل نمو سوق المدفوعات بين عامى 2021 و2023 بمعدل سنوى مركب يبلغ 18.3% في الإمارات، و13.6% في السعودية، و19.6% في مصر.
وأظهرت النتائج التي تضمنتها منصة «إعادة تصور المدفوعات» من جانب أمازون لخدمات الدفع الإلكترونى، وجود نقلة نوعية في الدفع الفورى في الإمارات، وتوسعًا في الخدمات المصرفية الرقمية في السعودية، ونموًا في سوق التجزئة على الإنترنت في مصر نتيجة زيادة معدلات انتشار الهواتف الذكية.
وأشار 89% من المستهلكين في السعودية، كما جاء في التقرير، إلى استخدام وسيلة دفع جديدة واحدة على الأقل، خلال العام الماضى، من بينها خيارات «اشترِ الآن، وادفع لاحقًا» والمعاملات المالية بين الأشخاص.
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