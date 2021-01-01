تقرير ..انتشار الموبايل فى مصر وراء زيادة نمو سوق التجزئة على الإنترنت



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

رصد تقرير «آفاق المدفوعات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» زيادة معدل النمو في مجال المدفوعات الرقمية في أسواق مصر والسعودية والإمارات، واعتبر التقرير أن قطاع المدفوعات الرقمية في هذه الدول من أهم 14 قطاعًا هي الأسرع نموًا في الشرق الأوسط. وأشار التقرير إلى زيادة معدل المدفوعات الرقمية في القطاعات الرئيسية ضمن الدول الثلاث، مصر والسعودية والإمارات، كما أشار إلى زيادة معدل نمو سوق المدفوعات بين عامى 2021 و2023 بمعدل سنوى مركب يبلغ 18.3% في الإمارات، و13.6% في السعودية، و19.6% في مصر.



وأظهرت النتائج التي تضمنتها منصة «إعادة تصور المدفوعات» من جانب أمازون لخدمات الدفع الإلكترونى، وجود نقلة نوعية في الدفع الفورى في الإمارات، وتوسعًا في الخدمات المصرفية الرقمية في السعودية، ونموًا في سوق التجزئة على الإنترنت في مصر نتيجة زيادة معدلات انتشار الهواتف الذكية.



وأشار 89% من المستهلكين في السعودية، كما جاء في التقرير، إلى استخدام وسيلة دفع جديدة واحدة على الأقل، خلال العام الماضى، من بينها خيارات «اشترِ الآن، وادفع لاحقًا» والمعاملات المالية بين الأشخاص.

قد يعجبك أيضا...

وساهمت المدفوعات الرقمية في مصر في تعزيز الشمول المالى مع اقتراب نسبة انتشار البطاقات المدفوعة مسبقًا والمحافظ المحمولة من 40%. وأظهرت الأبحاث أن نسبة 51% من جيل ما بعد الألفية في الإمارات، تستخدم المحافظ الرقمية أو المحمولة في مدفوعاتها اليومية، مقارنة بنسبة 48% في السعودية و43% في مصر. كما أفاد 20% من المشاركين في الإمارات إلى تراجع استخدام النقد، وأكد 50% من المشاركين من جيل ما بعد الألفية إلى اعتمادهم الكامل على البطاقات في معاملاتهم.وأشار التقرير إلى أن هناك ثلاث ركائز لتحديد توجهات المدفوعات الرقمية، وهى الحوكمة التعاونية، ونشوء الأسواق الرقمية، وازدياد الشمول المالى.وتوصّل البحث إلى تسعة عناصر فعالة في الوقت الحالى قد تؤثر على مستقبل المدفوعات في المنطقة، وتتضمن المدفوعات متعددة القنوات، والمدفوعات بين النظراء، والمدفوعات من داخل التطبيقات، وخيارات «اشترِ الآن، وادفع لاحقًا»، والأقساط، والإقراض التجارى، والتطبيقات الشاملة، والتسوق عبر الحدود، والمدفوعات الفورية.