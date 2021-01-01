تطبيق جديد يتيح الاحتفاظ بالذكريات بتقنية الـ 3D

هل تتمنى أن تبني ذكريات تعيش معك لسنوات وسنوات؟، هل تحلم يومًا أن تعود لسنوات الطفولة أو تجمع عائلي أو حفلة مع أصدقاء الجامعة بضغطة زر فقط، الآن يمكنك أن تفعل ذلك كله في تطبيق جديد يشبه إلى حد كبير أن تحمل بين كفيك آلة زمن متنقلة.
في خطوة جريئة، عمدت شركة «ويست» التكنولوجيا، في عملية تجريبية لتطبيق يحمل اسم الشركة ذاتها «ويست»، يمكن المستخدمين من أن يعيدوا لحظات محددة يتم تسجيلها وحفظها في بيئة افتراضية للعودة إليها من جديد، عبر استخدام نظارات الواقع الافتراضي.
بحسب تعريف شركة «ويست» للتطبيق والخدمة التي يقدمها، فإن الخدمة المخصصة لهواتف «أيفون»، يتم العمل عليها من خلال التقاط مقاطع مصورة والاحتفاظ بها، ومن ثم يبدا التطبيق في عمله بتحويلها إلى تصميم ثلاثي الأبعاد، ويسمح للمستخدمين بالودة إلى تلك اللحظات في أي وقت والعيش بداخلها باستخدام نظارات العالم الافتراضي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!