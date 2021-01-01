تطبيق جديد يتيح الاحتفاظ بالذكريات بتقنية الـ 3D

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هل تتمنى أن تبني ذكريات تعيش معك لسنوات وسنوات؟، هل تحلم يومًا أن تعود لسنوات الطفولة أو تجمع عائلي أو حفلة مع أصدقاء الجامعة بضغطة زر فقط، الآن يمكنك أن تفعل ذلك كله في تطبيق جديد يشبه إلى حد كبير أن تحمل بين كفيك آلة زمن متنقلة.



في خطوة جريئة، عمدت شركة «ويست» التكنولوجيا، في عملية تجريبية لتطبيق يحمل اسم الشركة ذاتها «ويست»، يمكن المستخدمين من أن يعيدوا لحظات محددة يتم تسجيلها وحفظها في بيئة افتراضية للعودة إليها من جديد، عبر استخدام نظارات الواقع الافتراضي.



بحسب تعريف شركة «ويست» للتطبيق والخدمة التي يقدمها، فإن الخدمة المخصصة لهواتف «أيفون»، يتم العمل عليها من خلال التقاط مقاطع مصورة والاحتفاظ بها، ومن ثم يبدا التطبيق في عمله بتحويلها إلى تصميم ثلاثي الأبعاد، ويسمح للمستخدمين بالودة إلى تلك اللحظات في أي وقت والعيش بداخلها باستخدام نظارات العالم الافتراضي.

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التفاعل الحيوي مع الذكرياتيقول أندرو ماكهاج، أحد مطوري تطبيق «ويست»، إن الخدمة التي يقدمها التطبيق تعتمد على مستشعر الرادار الضوئي LiDAR في كاميرا هواتف «أيفون» بداية من «أيفون 12 برو»، والتي تتميز بكونها كاميرات قادرة على التقاط أبعاد العناصر والأشخاص في البيئة المحيطة وقت التقاط الصورة، ومن ثم يصبح من السهل جمع بيانات مختلفة حول المقاطع المصورة لإنشاء تجارب ثلاثية الأبعاد مختلفة ومتميزة.وضمن الخطوات التجريبية للتطبيق قبل اطلاقه رسميا، خاض لوكاس ريزوتو، أحد مطوري التطبيق، تجربة خاصة إذ عمد إلى تسجيل مقاطع فيديو لحياته الشخصية في 2019 باستخدام نظارة سناب الذكية Spectacles 3، ونجحت التجربة البدائية التي أجراها، مؤكدا أنه وهبته لحظات من السعادة والمرح.تتشابه فكرة التطبيق مع مسلسل «بلاك ميرور» في إحدى حلقاته، والتي كانت عبارة عن مستشعر كاميرا خاص مثبت داخل عدسة صناعية بالعين، تتمكن من تصوير كافة تفاصيل اليوم وما يمر به المستخدم بشكل عقوي أو روتيني ومن ثم يمكن الاحتفاظ بتلك اللحظات والعودة إليها في أي وقت.