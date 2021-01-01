مزايا في تطبيق «واتساب» للمستخدمين.. منها أداة تحويل الصور إلى ملصقات

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يعمل تطبيق المحادثات الفورية الشهير عالميا «واتساب» على إطلاق مزايا جديدة للمستخدمين لتجربة أداء واستخدام أفضل، ويتيح تلك المزايا في آخر تحديثات واتساب لأنظمة أندرويد وiOS.



منع اختفاء الرسائل

ومن المزايا الجديدة التي يُطلقها تطبيق WhatsApp ميزة منع اختفاء الرسائل من أجل منع حذفها تلقائيًا من سجل الدردشة عند تشغيل ميزة الرسائل المختفية في محادثة، ويوفر هذا التحديث قدرًا أكبر من المرونة والتحكم في اختفاء الرسائل، وبدأ يطرح على أحدث إصدارات WhatsApp لنظامي التشغيل «iOS» و«Android».



ويطلق تطبيق WhatsApp قسمًا جديدًا ضمن معلومات الدردشة، وهو الرسائل المحفوظة، والي يسمح بإدراج جميع الرسائل التي يرغب المستخدم في الاحتافاظ بها حتى يتمكن من العثور عليها بسهولة لاحقًا، وأتيح هذا القسم في الإصدار التجريبي لتطبيق واتس آب لنظام «أندرويد»، حيث يمكن لبعض المستخدمين الآن تجربة هذه الميزة بعد تحديث واتساب من متجر الهاتف.

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ووفقا للتحديث الأخير يمكن للمستخدم منع انتهاء صلاحية بعض الرسائل المختفية باستخدام إجراء «Keep»، حيث يتم تمييز كل الرسائل باستخدام رمز إشارة مرجعية داخل فقاعة الدردشة ويتم سردها في قسم «الرسائل المحفوظة»، لكن لن يتمكن المستخدمون من حفظ الرسائل التي أرسلت قبل 50 يوما.ويعمل التطبيق على إتاحة تلك الميزة على نطاق واسع خلال الأيام المقبلة للمزيد من المستخدمين في نظامي «iOS» و«Android»،أداة صنع الملصقاتومن بين المزايا الجديدة في تطبيق واتساب، طرح أداة لنظام iOS بموجبها يمكن للمستخدمين تحويل الصور إلى ملصقات، داخل التطبيق بدون الحاجة لتطبيقات وسيطة أخرى أو الأدوات المختلفة للإنشاء والاستخدام الملصقات الخاصة، من خلال دعم واجهة برمجة تطبيقات iOS 16 الرسمية، ما يلغي الحاجة إلى تطبيقات لإنشاء ملصقات معينة.وعند إتاحة الميزة للجميع سيقوم WhatsApp تلقائيًا بتحويل الصورة إلى ملصق يمكن إضافته إلى مجموعة ملصقات المستخدم، ولا تزال هذه الميزة قيد الإصدار التجريبي لكنها بدات تتاح لجميع مستخدمي نظام التشغيل iOS 16، إلا أنه غير واضح حتى الآن إن كان من الممكن طرح أداة مماثلة لصانع الملصقات إلى الإصدارات الأقدم.