الصور الأولى لهاتف آيفون 15 المرتقب

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كشفت التسريبات الجديدة لـ آيفون 15 برو ماكس «iPhone 15 Pro Max» عن التغييرات التي طرأت على تصميم الهاتف، والتي أوضحت وجود تشابه كبير بين إصدار آيفون 14 برو ماكس وفيما يلي نستعرض الصور الأولي لهواتف iphone 15.



كشفت الصور الجديدة المسربة عن تصميم iPhone 15 Pro Max لأول مرة، وقدمت أول نظرة واقعية للجزء الأمامي للهاتف، وبالمقارنة مع iPhone 14، يحتوي iPhone 15 Pro Max على زوايا أكثر تقريبًا، وإطارات أرق، وفقًا لما نشره موقع فوربس.



الصور الأولي لـ iPhone 15 Pro Max

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وأظهرت الصور المسربة عدم استخدام هاتف آيفون 15 برو ماكس لمنفذ شحن Lightning حيث حلّ مكانه منفذ USB-C الذي يستخدم في هواتف أندرويد، ويأتي ذلك تنفيذًا لقوانين الاتحاد الأوروبي التي تعتمد منفذ USB-C لمنتجات شركة آبل الأمريكية للحد من المخاطر البيئية، بالإضافة إلى تقليل التكاليف على المستهلكين بالاكتفاء بشاحن واحد فقط.وكشفت الصور أيضًا أن سمك الكاميرا ازداد قليلًا، ما يشير إلى أن كاميرات هاتف آيفون 15 برو ماكس ستحصل على عدسات جديدة، ولكن الشكل سيكون مشابها لكاميرات هاتف آيفون 14 برو.تصميم هاتف آيفون 15 برو ماكسمن جانب آخر، تم تصميم هاتف آيفون 15 برو ماكس «iPhone 15 Pro Max» ليكون أكثر راحةً في اليد، مقارنةً بالزوايا الأكثر حدة في هواتف آبل الحالية، حيث تم تغيير انحناء زوايا الهيكل المعدني للهاتف والزجاج الذي يغطيه، من خلال زيادة انحناء الزجاج نحو الهيكل، وزيادة انحناء زوايا الهيكل نفسه ليشبه أكثر أجهزة ماك بوك.وظهرت تعديلات بسيطة على شكل الزرين المسؤولين عن الصوت وإيقاف الإشعارات، حيث أصبح زر الصوت لمسيًا أكثر مما كان عليه من قبل، وبالنسبة لزر إيقاف الإشعارات فقد أصبح أصغر حجمًا وأكثر تدويرًا.وبغض النظر عن الدافع، يعد عام 2023 عامًا محوريًا في تطور آيفون، حيث تراهن شركة آبل بشكل كبير على التغييرات التي تطرأ على الهيكل والشاشة والمنافذ والأزرار، بالإضافة إلى هيكل تسعير جديد من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من التمايز بين iPhone Pro والنماذج الأخرى.ألوان iPhone 15 Proمن المتوقع أن تتوفر طرازات iPhone 15 Pro باللون الأحمر الداكن، أو اللون العنابي، غالبًا ما تقدم آبل لونًا جديدًا كل عام، وتشير الشائعات إلى أن لون هذا العام أحمر غامق.بطارية iphone 15من المتوقع أن يتم تجهيز جميع طرازات iPhone 15 بشريحة تشغيل شاشة OLED أكثر كفاءة في استخدام الطاقة يتم تصنيعها باستخدام عملية 28 نانومتر، مما يسمح باستهلاك أقل للطاقة يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تحسين عمر البطارية.