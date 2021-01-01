جهاز صيني يمنحك قُبلة حارة بإحساس طبيعي

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أثار جهاز صيني جديد يطلق عليه «Remote Kiss»، ويصنف ضمن ملحقات الهاتف، ضجة حول العالم.



ويسمح الجهاز للمستخدمين بتجربة التقبيل على بعد آلاف الأميال، ويباع عبر متاجر خاصة في الصين مقابل 41 دولارا أمريكيا.



ويعتمد جهاز «Remote Kiss» على مستشعرات ضغط ومحركات السيليكون اللين لإعادة تكوين قُبلات المستخدم في أي مكان بالعالم، طالما أن المستلم لديه أيضًا نفس الجهاز عن بًعد وإنترنت اتصال.

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ويعمل الجهاز عند الاتصال بمنفذ شحن الهاتف الذكي فقط، كما يأتي معه تطبيق يتيح الاتصال بين جهازين مختلفين، بينما يطلب موافقة كلا الطرفين.ووفقا لتقارير تقنية، فإنه يمكن الشعور بدرجة حرارة شفاه كلا الطرفين، وكذلك سماع صوت القُبلة، وهو ما يمنح المستخدم «إحساسا شبه طبيعي».وبرغم طرح الجهاز في الأسواق الصينية منذ فترة، فإنه لم يكتسب تلك الضجة الذي حدثت مؤخرا إلا بعد أن شارك مستخدم صور الجهاز واستخدامه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وبحسب صحيفة «Global Times»، فإن مخترع جهاز التقبيل خريج معهد «Changzhou» المهني لتكنولوجيا الميكاترونيك، والذي أنتج الجهاز قبل سنوات كمشروع تخرج، ثم تقدم بطلب للحصول على براءة اختراع عام 2019، لكن انتهت صلاحية براءة الاختراع هذا العام.وظهرت النسخ التجارية للجهاز عبر الإنترنت، وفوجئ المخترع الشاب برؤية فكرته شائعة جدا، وقال إنه يأمل أن يتحسن الناس بسبب ابتكاره.