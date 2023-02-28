أسعار العملات فى مصر اليوم الثلاثاء 28-2-2023 في بداية التعاملات



أسعار العملات أسعار العملات

اليوم الثلاثاء 28-2-2023 في بداية التعاملات مقابل الجنيه المصري، وتستعرض جريدة المال في تقريرها اليومي أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية أمام العملة المصرية، وفقًا لمتوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري، وبنوك أخرى تعمل في مصر بحسب شاشات التداول اللحظية لفروع البنوك، والعملات هي: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي».



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي اليوم: 99.45 جنيه للشراء، 99.81 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.



سعر الدولار اليوم: 30.56 جنيه للشراء، 30.66 للبيع.

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سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.60 جنيه للشراء، 36.72 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 8.32 جنيه للشراء، 8.34 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 8.14 جنيه للشراء، 8.17 للبيع.سعر اليورو اليوم: 32.26 جنيه للشراء، 32.37 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك المصريةبنك كريدي أجريكول: 94.67 جنيه للشراء، 102.08 للبيع، وفق أسعارالعملاتالمصرف المتحد: 92.66 جنيه للشراء، 99.89 للبيع.بنك مصر: 95.96 جنيه للشراء، 99.57 للبيع.البنك الأهلي المصري: 95.94 جنيه للشراء، 99.57 للبيع.سعر اليورو اليوم في البنوك المصريةبنك مصر: 32.10 جنيه للشراء، 32.34 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.البنك الأهلي المصري: 32.10 جنيه للشراء، 32.37 للبيع.بنك قناة السويس: 32.21 جنيه للشراء، 32.39 للبيع.بنك سايب: 32.21 جنيه للشراء، 32.43 للبيع.سعر الدولار اليوم في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 30.48 جنيه للشراء، 30.58 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.بنك مصر: 30.48 جنيه للشراء، 30.58 للبيع.بنك سايب: 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.البنك التجاري الدولي: 30.58 جنيه للشراء، 30.68 للبيع.سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك المصريةالبنك التجاري الدولي: 36.46 جنيه للشراء، 36.78 للبيع، وفق أسعار العملات.بنك مصر: 36.34 جنيه للشراء، 36.75 للبيع.المصرف المتحد: 36.35 جنيه للشراء، 36.73 للبيع.البنك الأهلي المصري: 36.34 جنيه للشراء، 36.76 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنوك المصريةالمصرف المتحد: 8.15 جنيه للشراء، 8.35 للبيع، وفق أسعار العملات.بنك مصر: 8.30 جنيه للشراء، 8.32 للبيع.بنك كريدي أجريكول: 8.31 جنيه للشراء، 8.34 للبيع.البنك الأهلي المصري: 8.30 جنيه للشراء، 8.32 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم في البنوك المصريةبنك سايب: 8.03 جنيه للشراء، 8.18 للبيع.البنك الأهلي المصري: 8.11 جنيه للشراء، 8.15 للبيع.بنك قناة السويس: 8.11 جنيه للشراء، 8.18 للبيع، وفق أسعارالعملاتبنك مصر: 8.11 جنيه للشراء، 8.15 للبيع.