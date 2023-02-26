تحدد هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة سقفا جديدا للأسعار

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صورة الخبر: صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت هيئة تنظيم الطاقة في المملكة المتحدة Ofgem، تحديد سقف جديد لأسعار الطاقة، إلا أن قيمة الفواتير ستستمر في الارتفاع بحلول أبريل مع تخفيف المساعدة الحكومية.

ولا يؤثر إعلان Ofgem بشكل مباشر على ما يدفعه العملاء مقابل كل وحدة من الغاز والكهرباء، لكنه يقلل التكاليف التي تتحملها الحكومة.

وبناء على القرار سترتفع فاتورة الأسرة النموذجية من 2100 جنيه إسترليني إلى 3000 جنيه إسترليني سنويا بحلول أبريل المقبل، لأن الضمان الحكومي بقيمة 400 جنيه إسترليني على جميع الفواتير سينتهي.

بموجب ضمان أسعار الطاقة الحكومي (EPG)، تدفع الأسرة التي تستخدم كمية نموذجية من الغاز والكهرباء في إنجلترا وويلز واسكتلندا حاليا 2500 جنيه إسترليني سنويا مقابل الطاقة. بدون دعم حكومي، كانت الفاتورة السنوية هذه ستبلغ 4279 جنيها إسترلينيا منذ يناير.

المصدر: روسيا اليوم

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